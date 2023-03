La squadra nazionale italiana di basket in carrozzina si prepara per il torneo internazionale "Le Ferrière Vendeè", che si svolgerà in Francia e vedrà gli azzurri affrontare i padroni di casa e Israele. Tra i 12 atleti convocati dallo staff tecnico ci sono tre giocatori della UnipolSai Briantea84 Cantù: Filippo Carossino, Lorenzo Bassoli e Luka Buksa.

Briantea84: Carossino, Buksa e Bassoli convocati in Nazionale

La Nazionale italiana di basket in carrozzina partirà con vista Francia subito dopo l’impegno della Final Four di Coppa Italia che si svolgeranno proprio venerdì 24 e sabato 25 marzo e che vedranno anche la Briantea84 competere per la vittoria finale.

Gli azzurri giocheranno il torneo internazionale Le Ferrière Vendeè contro i padroni di casa della Francia e Israele. Tra i 12 convocati dallo staff tecnico, presenti tre atleti della UnipolSai Briantea84 Cantù: il capitano degli azzurri Filippo Carossino e i giovani Lorenzo Bassoli e Luka Buksa.

Questi gli atleti convocati per l’occasione dallo staff tecnico: Raourahi Ahmed (Padova Millennium), Carossino Filippo (UnipolSai Briantea84 Cantù), Tanghe Dimitri (Santo Stefano), Giaretti Andrea (Santo Stefano), Bedzeti Sabri (Santo Stefano), Boganelli Joseph Joel (Wheelchair Firenze), Buksa Luka (UnipolSai Briantea84 Cantù), Scandolaro Mattia (CUS Padova), Gamri Amine (Padova Millennium), Bassoli Lorenzo (UnipolSai Briantea84 Cantù), Benvenuto Gabriel (Amicacci Giulianova), Ghione Enrico (Santo Stefano).

Completano lo staff a disposizione di coach Carlo Di Giusto i due tecnici Roberto Ceriscioli e Fabio Castellucci, la fisioterapista Scheila Bellito e il meccanico Claudio Possamai.

Il programma

Lunedì 27 marzo: ore 14, sfida vs Israele.

Martedì 28 marzo: ore 20.30, sfida vs Francia.

Mercoledì 29 marzo: ore 14.30, sfida vs Francia. Ore 20.30, sfida vs Israele.