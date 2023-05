Terminata la stagione per i club, è arrivato il momento della Nazionale e anche la Briantea84, come di consueto, rientra nelle società da cui l'Italbasket in carrozzina ha pescato i suoi convocati in vista del Mondiale di basket in carrozzina che si terrà a Dubai dal 9 giugno. Tra questi il capitano azzurro Filippo Carossino e Simone De Maggi.

Briantea84: Carossino e De Maggi convocati per il Mondiale di Dubai

I nominativi scelti dal direttore tecnico Carlo Di Giusto e dallo staff tecnico azzurro, sono stati ufficializzati due atleti della UnipolSai Briantea84 Cantù: Filippo Carossino (che è anche capitano degli azzurri, oggi alla presentazione nella città capitolina) e Simone De Maggi.

Di seguito la lista ufficiale dei 12 atleti convocati:

Filippo Carossino (UnipolSai Briantea84 Cantù)

Joel Joseph Boganelli (Menarini Wheelchair Sport Firenze)

Francesco Minella (Deco Metalferro Amicacci Abruzzo)

Driss Saaid (Adm Econy Gran Canaria)

Ahmed Raourahi (Self Group Millennium Basket Padova)

Dimitri Tanghe (Santo Stefano KOS Group)

Sabri Bedzeti (Santo Stefano KOS Group)

Andrea Giaretti (Santo Stefano KOS Group)

Matteo Cavagnini (Deco Metalferro Amicacci Abruzzo)

Giulio Maria Papi (Bidaideak Bilbao BSR)

Enrico Ghione (Santo Stefano KOS Group)

Simone De Maggi (UnipolSai Briantea84 Cantù)

Come annunciato dalla stessa Fipic, lo staff tecnico guidato da Carlo Di Giusto è composto dai tecnici Roberto Ceriscioli e Fabio Castellucci. Staff sanitario composto da Marco Muscillo (medico federale) e Scheila Bellito (fisioterapista). Il meccanico è Claudio Possamai. Capodelegazione della trasferta a Dubai sarà il Segretario Federale Alessia Ferri, Eleonora Tramontana è la team manager.

Il primo ritiro degli azzurri inizierà il prossimo 8 maggio al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. Il secondo raduno è fissato a Cassino dal 28 maggio al 5 giugno, giorno della partenza per gli Emirati Arabi Uniti.