Briantea84 corre verso l’Euroleague 1: “Dobbiamo arrivarci al meglio”

Sarà l’Euroleague 1 – Vergauwen Cup – la prossima tappa europea della Dellorto Briantea84. Dal 23 al 26 aprile i biancoblù voleranno a Badajoz (Spagna) per giocarsi la fase finale della competizione già vinta tre volte nella storia canturina (2001, 2005 e 2013).

Gli uomini di coach Daniele Riva hanno chiuso al terzo posto il Preliminary Round di Champions League – gruppo A – giocato a Meda il 31 gennaio e l’1 febbraio: sfumata, quindi, la qualificazione ai prossimi quarti di finale della competizione (qualificate Galatasaray e Gran Canaria).

Dopo la vittoria contro Ilan Ramat Gan, Dellorto ha replicato contro Köln 99ers in una sfida chiusa dal primo quarto e archiviata con il punteggio di 69 a 24 davanti a un PalaMeda con oltre 1000 spettatori. Jacopo Geninazzi miglior realizzatore con 14 punti, Adolfo Damian Berdun premiato nell’all star team della due giorni europea. Ilan Ramat Gan giocherà l’EuroLeague2 (Brinkmann Cup), finisce qui il cammino europeo di Köln 99ers.

“Ora dobbiamo pensare alla partita di campionato contro Porto Torres – ha dichiarato coach Riva – In Champions paghiamo la sfida con Gran Canaria, ripartiamo dagli errori che abbiamo commesso con il lavoro quotidiano. Compito mio trovare l’equilibrio di questo gruppo, ho chiesto ai giovani di darci una mano e la risposta è già arrivata dalla sfida contro i tedeschi”.

“Sicuramente in questi giorni abbiamo visto i nostri limiti – ha commentato Francesco Santorelli, il numero 10 che ha già vinto la Coppa Vergauwen con i biancoblù nel 2013 – e quello su cui dovremo lavorare. L’Euroleague 1 è un torneo ostico, dobbiamo arrivarci al meglio”.

“Per me è un sogno aver debuttato in questa squadra – ha concluso Karim Makram nei giorni del suo debutto ufficiale con la prima squadra -. Ho iniziato quattro anni fa con la giovanile, sono contentissimo per i miei primi punti con la maglia biancoblù. Ho voglia di lavorare e crescere”.