Briantea84 da sei medaglie, cinque record personali e un record italiano: è spettacolo in vasca a Fabriano

Tre ori, un argento e due bronzi: un bottino di sei medaglie su altrettante gare disputate, di cui cinque condite da record personali. In più: un record italiano assoluto di Riccardo Magrassi nei 100 rana SB7 (01’30’’58). Un successo che verrà sicuramente ricordato negli annali della Briantea84.

La gara

A Fabriano (An) è stata una domenica 5 maggio da sogno per i tre giovanissimi atleti della Blm Briantea84 Cantù iscritti al Campionato Giovanile di nuoto Finp (Federazione italiana nuoto paralimpico): oltre al citato Magrassi (classe 2008), presenti Nicolò Mascheroni (2008) ed Edoardo Camellini Laguardia (2010) guidati in vasca dal tecnico Ilaria Spadaro.

“Bello, bello e bello: oggi posso dire solo questo” le parole di Spadaro. Concrete, ma non banali, a testimonianza di un gruppo che piano piano sta scrivendo la storia presente, guardando concretamente al prossimo futuro. Solo l’anno scorso i giovanissimi del settore nuoto Finp della Briantea84 avevano conquistato il terzo posto del podio a livello nazionale con i risultati raccolti nella scorsa stagione, su 32 società presenti in classifica. Nella gara di ieri, invece, la Blm si è piazzata settima su 31 squadre iscritte, con solo tre atleti.

I risultati

Edoardo Camellini Laguardia (100 rana SB6 01’56’’27, 100 stile libero S6 01’58’’88)

Riccardo Magrassi (100 stile libero S8 01’10’’92, 100 rana SB7 01’30’’58)

Nicolò Mascheroni (50 stile libero S9 31’’29, 100 stile libero S9 01’09’’91)