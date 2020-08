Briantea84, Dolfin si racconta in un libro attraverso le parole del fratello

Si intitola “Iron Mark” e racconta di Marco Maria Dolfin – quarto posto nei 100 rana SB5 alla Paralimpiade di Rio 2016 – tra sport, lavoro e vita personale. Il libro sull’atleta della BLM Briantea84 Cantù e della Nazionale Italiana Finp – Federazione Italiana Nuoto

Paralimpico -, sarà disponibile e in vendita a partire da giovedì 3 settembre.

Briantea84, il nuotatore Marco Dolfin si racconta in un libro attraverso le parole del fratello

L’opera, composta per mano del fratello Alberto Dolfin – giornalista e scrittore alla sua prima pubblicazione letteraria edita da Bradipolibri – è già stata presentata dalla stessa casa editrice piemontese come esempio di “ripartenza” in occasione del Salone Internazionale del Libro di Torino EXTRA organizzato lo scorso maggio in forma digitale a causa della pandemia e delle restrizioni legate all’organizzazione di eventi di questo calibro.

“Quando è nata l’idea di scrivere questo libro, mi aspettavo fosse più semplice raccontare una persona che conosco da quando sono nato – ha dichiarato Alberto Dolfin, fratello di Marco e autore del libro Iron Mark -. Invece, mese dopo mese, mi sono accorto che dovevo ancora scoprire tante sfaccettature del carattere di mio fratello e che alcune sfumature della sua vita potevo vederle soltanto grazie alla possibilità di raccontare la sua storia ad altre persone”. “Mi ha stupito anche come Marco si sia aperto con me come forse non aveva mai fatto – ha continuato Alberto Dolfin -. L’obiettivo di questo libro è cercare di dare un’ispirazione, una spinta in più a tanti ragazzi e ragazze che si trovano ogni giorno ad affrontare quelle

che Luca Pancalli – Presidente del Cip, Comitato Italiano Paralimpico – definisce le Paralimpiadi quotidiane”. “Sport, famiglia e lavoro sono i tre cardini che hanno aiutato mio fratello maggiore a rialzarsi – ha concluso l’autore Dolfin -. A me e a Marco, inoltre, ha fatto molto piacere che proprio lo stesso Pancalli ci abbia omaggiato della sua prefazione”.

Il libro “Iron Mark” sarà acquistabile in libreria e online a partire da giovedì 3 settembre. Inoltre, sarà disponibile anche in versione ebook su Amazon.