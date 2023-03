Ormai è tutto pronto per le Final Four di Coppa Italia di basket in carrozzina, e ancora una volta l'UnipolSai Briantea84 Cantù sarà una delle protagoniste. Si inizia proprio domani, venerdì 24 marzo, con le semifinali dove Cantù incontrerà nuovamente la DInamo Lab Banco di Sardegna Sassari, sconfitta di recente in semifinale Scudetto.

Briantea84, domani il via alle semifinale di Coppa Italia: di fronte c'è ancora Sassari

La UnipolSai Briantea84 Cantù è attesa in Sardegna per l’edizione numero 29 della Final Four di Coppa Italia di basket in carrozzina. Al palazzetto dello sport “Alberto Mura” di Porto Torres si sfideranno le prime due squadre classificate alla fine del girone di andata della regular season dei gruppi A e B. Da una parte S. Stefano Kos Group e Dinamo Lab Banco di Sardegna (A) e dall’altra UnipolSai Briantea84 Cantù, detentrice del trofeo, e Self Group Padova Millennium Basket. Quattro squadre che, nonostante si trovino in cima alle rispettive classifiche, non hanno ancora vinto un trofeo e per molte di loro è l'ultima occasione.

Infatti, mentre la Briantea84 ha fallito l'occasione Supercoppa, consegnata nelle mani di Porto Torres a novembre, S. Stefano, Padova e Sassari non parteciperanno alla finale Scudetto in quanto uscite alla fase eliminatoria, la quale ha visto primeggiare invece la Deco Amicacci Abruzzo. Per loro tre ultima occasione per ambire a un trofeo, mentre la Briantea punta almeno al doppio bottino Coppa Italia e Scudetto, in attesa anche dell'EuroCup che ospiterà al PalaMeda.

Tornando alla Coppa Italia, nella giornata di venerdì 24 marzo, gli incroci in semifinale vedranno scendere sul parquet S. Stefano contro Padova (alle 16) e la UnipolSai contro i sardi (alle 18.30); quest’ultima sarà la riedizione della serie semifinale scudetto gioca a cavallo tra fine febbraio e inizio marzo. Sabato 25 marzo spazio alle finali: terzo-quarto posto (alle 15) e primo-secondo (alle 18). Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming sul canale Twitch di Italbasket, la finalissima della competizione intitolata alla memoria di Antonio Maglio andrà in onda in diretta su Rai Sport + HD (Canale 58 del digitale terrestre).

Il commento di coach Jaglowski

“Ora inizierà il momento più intenso: le finali, dovremo lottare per tre trofei (Coppa Italia, Scudetto ed Eurocup1, ndr) - ha commentato coach Jaglowski -. Considerando che per malattia e infortuni abbiamo perso dei giocatori fondamentali, dovremo avere molta forza. Nella prima partita di Coppa Italia dovremo affrontare ancora una volta Sassari, squadra fortissima, che ha in campo giocatori di esperienza. Questa sarà la nostra terza partita in questa stagione contro di loro e penso che sarà molto interessante da guardare. Stiamo lavorando a un nuovo piano, poiché alcuni dei nostri giocatori giocheranno, nelle prossime settimane, con la Nazionale italiana nel torneo in Francia e poi Belgio. Pertanto, il ritmo degli allenamenti è cambiato, ma siamo pronti a lottare per la vittoria”.

I precedenti

I biancoblù hanno conquistato otto Coppa Italia nella storia del club. Il primo titolo è stato alzato al cielo nel 2004, dopo 9 anni è arrivato il secondo in finale contro S. Lucia Roma. Dal 2016 al 2020 è dominio assoluto biancoblù con 5 vittorie incasellate rispettivamente contro Roma, Porto Torres e S. Stefano, che ne ha fatto le spese in tre confronti (2018, 2019 e 2020).

Marchigiani vittoriosi, invece, nell’edizione 2021 quando a Grottaglie hanno avuto la meglio contro i canturini, vincendo il primo storico trofeo nazionale. Nell’aprile 2022 la UnipolSai ha ricucito sul petto la Coppa Italia, conquistando la finalissima contro la Deco Metalferro Amicacci Abruzzo a Pescara.

Curiosità: dal 2013 la UnipolSai Briantea84 Cantù ha sempre partecipato alla Final Four di Coppa Italia. Padova ha in bacheca una Coppa Italia (vinta nel 2007 contro Taranto), come S. Stefano Avis (2021). La Dinamo Lab Banco di Sardegna non ha mai conquistato il trofeo nazionale.

Il programma

Venerdì 24 marzo: Ore 16: S. Stefano Kos Group-Self Group Padova Millennium Basket; Ore 18.30: UnipolSai Briantea84 Cantù-Dinamo Lab Banco di Sardegna.