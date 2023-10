Briantea84: domani si gioca il derby lombardo contro Bergamo

Seconda giornata di campionato, seconda gara casalinga per la UnipolSai Briantea84 Cantù nel girone A di Serie A Fipic. Sabato 28 ottobre alle 15 sarà tempo di derby lombardo al PalaMeda: i canturini attendono lo Special Bergamo Sport Montello. Per assistere dal vivo alla partita è ancora possibile prenotare il proprio posto sul sito www.briantea84.it. Inoltre, la sfida sarà visibile in diretta streaming sul canale YouTube di Briantea84.

Le parole do coach Jaglowski

“Continuiamo a lavorare secondo i nostri piani, preparando ogni partita con un lavoro sulla nostra tattica, perché per ogni sfida bisogna pianificarne una nuova - ha commentato coach Jaglowski - Devo complimentarmi con tutta la nostra squadra per l’impegno che si sta mettendo in campo, a partire dalla dirigenza fino a ogni singolo giocatore. Contro Bergamo abbiamo giocato due settimane fa nel torneo amichevole, ma sabato sarà tutta un’altra gara. Spero che potremo soddisfare i nostri tifosi con un’altra prova di buon basket”.

La sfida

Le due formazioni si sono affrontate nella pre season, in occasione della finale del quadrangolare amichevole del 14 ottobre scorso, organizzato proprio dai bergamaschi. In quell’occasione la gara è terminata 74 a 34 per i biancoblù. La UnipolSai arriva all’appuntamento dopo la netta vittoria contro la Farmacia Pellicanò Reggio Calabria Bic (73 a 25) nella prima giornata di campionato. Vittoria all’esordio anche per Bergamo nella trasferta in Sardegna contro Porto Torres (65 a 61).

Il programma delle partite

Girone A

Sabato 28 ottobre

Alle 15 UnipolSai Briantea84 Cantù-Special Bergamo Sport Montello

Alle 16 Farmacia Pellicanò Reggio Calabria Bic-Ssd Santa Lucia Roma

Domenica 29 ottobre,

Alle 15 Santo Stefano KOS Group-Gsd Porto Torres

Girone B

Sabato 28 ottobre

Alle 15.30 Dinamo Lab Banco di Sardegna Sassari-Comes Boys Taranto

Alle 17 Crich Pdm Treviso-Deco Metalferro Amicacci Abruzzo

Riposa: Menarini Wheelchair Sport Firenze

Le classifiche

Girone A

UnipolSai Briantea84 Cantù 2 Santo Stefano KOS Group 2 Special Bergamo Sport Montello 2 Gsd Porto Torres 0 Farmacia Pellicanò Reggio Calabria Bic 0 Ssd Santa Lucia Roma 0

Girone B

Deco Metalferro Amicacci Abruzzo 2 Menarini Wheelchair Sport Firenze 0 Dinamo Lab Banco di Sardegna Sassari 0* Crich Pdm Treviso 0* Comes Boys Taranto 0*

*Una partita in meno