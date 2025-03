Briantea84: è Cristian Gomez il nuovo allenatore

Dopo la rescissione anticipata del contratto con Josef Jaglowski e l'interregno di capitan Jacopo Geninazzi con il doppio ruolo di giocatore e allenatore, la Briantea84 di Cantù ha annunciato il suo nuovo coach: l'argentino Cristian Matias Gomez.

La carriera

Il nuovo capo allenatore dei canturini è forte di un'esperienza pluridecennale nel mondo del basket in carrozzina. Dopo aver militato in Argentina e in Spagna, Gomez è sbarcato anche in Italia dove ha indossato le canotte di Sassari per due stagioni e di Porto Torres per un campionato. La sua carriera, che lo ha visto andare anche al Rahden in Germania, è stata ricca anche a livello di nazionale. Con l'Albiceleste, Gomez ha disputato due Mondiali, i para panamericani e svariate Coppe America.

L'allenatore

Dopo aver smesso di giocare, Gomez ha iniziato la sua carriera da coach nel 2023 sulla panchina del Burgos, squadra spagnola allenata da Matteo Feriani. L'esperienza nello staff tecnico gli è d'aiuto e, così, passa al ruolo di capo allenatore. Nel 2024 Gomez, infatti, ha guidate l'Andef e la squadra femminile dell'Adesul, entrambe in Brasile. Sempre nello stesso anno è passato in Argentina, prima all’Adu San Fernando e poi all’Ensenada.

Le dichiarazioni

Gomez, che guiderà l'allenamento di oggi, ha detto le sue prime parole da capo allenatore della Unipol Briantea84 Cantù: “Sono molto felice e contento di essere qui, sta per iniziare il momento più importante della

stagione. Sono concentrato per iniziare a lavorare con i giocatori. Briantea84 è una squadra molto forte, il mio obiettivo sarà quello di portare esperienza e sostegno per poter vincere. Ho giocato tante volte contro Briantea84 nella mia carriera e ora ho un’opportunità importante sedendomi su questa panchina”.

La decisione

Gomez rimarrà alla Briantea84 fino al termine della stagione. Il classe 1984 si potrà, così, giocare la riconferma in un momento cruciale per la squadra canturina. Questa settimana iniziano i playoff mentre, ad aprile, ci sarà il girone di Eurocup 1. La fase è calda e i titoli in palio sono diversi.