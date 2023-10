Briantea84: è il momento, domani si torna in campo per la prima di campionato

È arrivato il momento anche per la Serie A Fipic (Federazione Italiana Pallacanestro In Carrozzina) di tornare ufficialmente in campo. La UnipolSai Briantea84 Cantù inaugurerà il suo cammino nella Serie A Fipic 2023-24 tra le mura amiche del PalaMeda. Sabato 21 ottobre alle 15 i canturini ospiteranno la Farmacia Pellicanò Reggio Calabria Bic nella sfida valevole per la prima giornata di campionato del girone A.

Per assistere dal vivo alla gara è ancora possibile prenotare il proprio posto su briantea84.it. Inoltre, la sfida sarà visibile in diretta streaming sul canale YouTube di Briantea84.

“La nuova stagione è ormai alle porte e la squadra è pronta - ha commentato coach Josef Jaglowski - Lotteremo per tutti i titoli e ci piacerebbe riportarli a Cantù. In queste settimane abbiamo lavorato molto bene, intensivamente, provando le diverse tattiche. L’obiettivo di sabato sarà quello di mostrare il nostro meglio a tutti i tifosi che verranno al PalaMeda o che ci seguiranno da lontano”.

Il programma delle partite di sabato 21 ottobre

Girone A

Ore 15: UnipolSai Briantea84 Cantù-Farmacia Pellicanò Reggio Calabria Bic

Ore 15: Gsd Porto Torres-Special Bergamo Sport

Ore 15: Ssd Santa Lucia-Santo Stefano Kos Group

Girone B

Ore 16: Deco Metalferro Amicacci Abruzzo-Menarini Wheelchair Sport Firenze

Rinviata al 18 novembre 2023, ore 17: Comes Boys Taranto-Crich Pdm Treviso

Riposa: Dinamo Lab Sassari Banco di Sardegna