Briantea84: ecco il calendario

La Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina ha ufficializzato il calendario di Serie A 2026-27. Si partirà sabato 24 ottobre con la prima giornata della stagione regolare del campionato a girone unico che vedrà ai blocchi di partenza 10 squadre, tra le quali anche la Unipol Briantea84 Cantù. Le prime quattro classificate al termine della regular season accederanno direttamente alle semifinali al meglio delle tre gare. Poi ci sarà la serie finale scudetto, sempre al meglio delle tre partite.

Debutto il 24 ottobre

La Unipol Briantea84 Cantù debutterà in trasferta sul campo della Menarini Volpi Rosse Firenze sabato 24 ottobre, alle 15.30. I biancoblù abbracceranno nuovamente il proprio pubblico sabato 31 ottobre alle 16 per la prima stagionale al PalaMeda contro Vumbaca Mobility Solutions Reggio Calabria Bic.

Il girone di andata

Le sfide del girone di andata si concluderanno il 9 gennaio 2027, mentre quelle di ritorno saranno in programma dal 16 gennaio al 10 aprile 2027. A seguire ci saranno le semifinali ,15-22-23 maggio, e le finali Scudetto, 29 maggio-5 e 6 giugno. Sia le semifinali che le finali saranno sempre al meglio delle tre gare.

Le partite in casa

Le partite casalinghe della Unipol Briantea84 Cantù verranno disputate per l’ottavo anno consecutivo nell’impianto sportivo di Meda in via Udine 1/A. Le indicazioni per l’accesso al PalaMeda di tifosi, fotografi e giornalisti e per la nuova campagna abbonamenti 2026-27 saranno diffuse nelle prossime settimane.

La Supercoppa

La Supercoppa italiana si giocherà domenica 15 novembre e sarà una sfida tra Unipol Briantea84 Cantù (vincitrice dello Scudetto 2025-26) e Deco Amicacci Abruzzo (vincitrice Coppa Italia 2026).

La Coppa Italia 2027

Parteciperanno alla Final Four di Coppa Italia Antonio Maglio 2027 le squadre di Serie A che si classificheranno nelle prime quattro posizioni al termine del girone di andata di regular season. Come da calendario generale, le date della Final Four saranno il 20 e il 21 febbraio 2027 (sede da definire).