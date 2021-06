Briantea84: europeo under 22, il programma di Bassoli e Buksa a Lignano

Briantea84: l’attesa è finita, si parte. Sarà Italia-Turchia la partita inaugurale del campionato europeo under 22 di basket in carrozzina al Bella Italia Village di Lignano Sabbiadoro (Ud) che si disputerà lunedì 14 giugno alle 10.30. Come già annunciato, a rappresentare la UnipolSai Briantea84 Cantù (prima squadra e giovanile) saranno gli atleti Lorenzo Bassoli e Luka Buksa e il meccanico Emanuele Castorino, presente nello staff tecnico degli azzurrini. (la spedizione è già in ritiro a Lignano dal 6 giugno). Tutte le gare saranno visibili in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube della Fipic (Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina).

Briantea4, i gironi e il format

Italia con Turchia (campione d’Europa in carica), Francia ed Israele nel girone A. Completano il quadro Germania, Spagna e Polonia nel raggruppamento B. Le prime due classificate di ogni girone accederanno alle semifinali (in calendario in 17 giugno), conquistando aritmeticamente il pass per i mondiali in Giappone (primavera 2022). L’ultimo biglietto d’accesso (sono 5 le squadre che si qualificheranno alla kermesse internazionale) verrà consegnato alla vincente di un mini-girone all’italiana che vedrà scontrarsi le 3 formazioni escluse dalle semifinali (17-18 giugno).

Il programma dell'Italia

Lunedì 14 giugno, ore 10.30: Italia-Turchia

Martedì 15 giugno, ore 18: Italia-Israele

Mercoledì 16 giugno, ore 15.45: Italia-Francia

Giovedì 17 giugno: semifinali

Venerdì 18 giugno: finali