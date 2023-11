Briantea84: il 27 novembre si recupera la gara con Porto Torres

Dopo due settimane di incertezza, la Fipic (Federazione italiana pallacanestro in carrozzina) ha ufficializzato il recupero della sfida tra Gsd Porto Torres e UnipolSai Briantea84 Cantù per lunedì 27 novembre alle 15 al palazzetto Alberto Mura (Porto Torres). La partita, valevole per la terza giornata di Serie A, era stata rinviata a data da destinarsi per l'allerta meteo del weekend del 4 e del 5 novembre che aveva impedito alla squadra canturina di salpare da Genova in direzione Porto Torres.

Il comunicato

“Si informa che la gara n.12 del campionato di serie A Gir. A tra GSD PORTO TORRES e UNIPOLSAI BRIANTEA84 prevista in data 4 novembre alle ore 15:00 presso il PalaMura di Porto Torres (SS), e già rinviata a data da destinarsi il giorno 3/11/23 con C.U. n. 9, verrà recuperata il giorno lunedì 27/11/23 alle ore 15:00”.

Un tour de force in trasferta

La UnipolSai giocherà le prossime 4 partite di campionato in trasferta, tre di queste nel giro di una settimana. Sabato 25 novembre (alle 15.30) scontro diretto nelle Marche contro Santo Stefano Kos Group, poi il recupero a Porto Torres (27, ndr) e il 2 dicembre sfida a Reggio Calabria contro la Farmacia Pellicanò (alle 15). Sabato 9 dicembre sarà derby lombardo a Bergamo (alle 17 sfida con lo Special Sport). Per rivedere i biancoblù tra le mura amiche bisognerà attendere sabato 16 dicembre alle ore 15 per la gara di ritorno contro Porto Torres.