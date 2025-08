Briantea84: il punto del mercato

Basket in carrozzina

Tra rinnovi, acquisti e addii, prende forma la Unipol del futuro

Tanti aggiornamenti per la Unipol Briantea84 Cantù e quindi è il momento di fare il punto del mercato. La squadra biancoblù, fresca di scudetto numero 11, ha iniziato tempo fa la programmazione della prossima stagione con conferme e un paio di acquisti. Non manca, tuttavia, anche un addio.

I rinnovi

Il primo prolungamento di contratto da segnalare è quello dell'atleta olandese Robin Poggenwisch. La stagione 2024/2025 è stata la sua prima in maglia Briantea84. Poggenwisch ha garantito una cabina di regia solida, frutto anche di una carriera ricca di maglie importanti. Per questo, il suo rinnovo ha una certa valenza, anche e soprattutto dal punto di vista tecnico. Poggenwisch ha affermato: "Sono molto contento di tornare la prossima stagione e continuare a combattere ancora in campo con la maglia della Briantea84. L’anno scorso la stagione non è stata semplice, ma siamo riusciti a portare a casa due importanti trofei. Guardando al futuro, il nostro obiettivo sarà quello di continuare a crescere e fare ulteriori passi in avanti. Vogliamo migliorare i risultati della scorsa stagione e lottare per un posto nella Final Four di Champions Cup per competere per il Sacro Graal del basket in carrozzina a livello di club".

Parlando di rinnovi, non si può non soffermarsi su Filippo Carossino. Anima della Briantea84 da anni, Carossino ha deciso di legarsi ancora di più alla società canturina firmando un biennale. Stessa scelta di Simone De Maggi. I due sono una parte importante dello zoccolo duro che ha fatto crescere la Briantea84. Basti pensare che, in 12 stagioni con la maglia biancoblù, Carossino ha alzato la bellezza di 20 trofei. Il numero 22 ha commentato così il rinnovo: "Ormai penso che tutti sappiano e abbiano capito quello che mi lega a questo club - ha commentato Filippo Carossino -, un qualcosa che va oltre i trofei vinti. Tanti anni, altrettante belle esperienze e sono contento di poter continuare a indossare questa maglia che sento mia, questa squadra è casa mia. Quando stai bene in un posto è tutto più facile e speriamo di poter toglierci tante altre belle soddisfazioni".

Gli acquisti

Punto del mercato anche per gli ingressi. Il colpo a sorpresa dell'ultimo minuto è quello di Maxcileide De Deus Ramos. Atleta brasiliana classe 1998 che arriva dalla corazzata europea del Lahn Dill. Ramos, tuttavia, non è nuova al campionato italiano visto che ha indossato la maglia di Santo Stefano dov'è rimasta dal 2021 al 2024. Con la Nazionale brasiliana, inoltre, ha giocato diverse competizioni internazionali, arricchendo il proprio palmares con svariate medaglie. Ramos si è presentata così: "Ora che faccio parte di questa famiglia, voglio contribuire con tutto ciò che ho imparato negli anni. E i miei obiettivi sono chiari: voglio portare il mio contributo, crescere insieme al gruppo, come atleta e come persona, e lavorare ogni giorno affinché, insieme, possiamo vincere nuovi titoli. Sono molto felice, motivata e pronta a dare il massimo”. Il suo arrivo potrebbe portare a un ulteriore cambiamento a livello di roster con la posizione di Matteo Veloce che verrà definita nei prossimi giorni.

Gli addii

Tra le partenze ufficiali, la prima è stata quella di Shay Barbibay, appena finita la stagione. La seconda ufficialità in uscita riguarda, invece, Anton Fikov. Il giovane classe 2003 ha lasciato la Briantea84 dopo un anno condito dalla Supercoppa e dallo scudetto. Fikov ha salutato così: "Sono felice che abbiamo vinto il campionato italiano e la Supercoppa Italiana, ma sono ancora più felice di aver incontrato amici su cui potrò contare per il futuro. Non mi sento di dire addio, perché sono sicuro che un giorno le nostre strade si incroceranno nuovamente: tornerò molto più forte. Grazie a tutti”.

Il punto del mercato, dunque, vede un roster molto vicino al suo completamento con l'acquisto di Joel Gabas da Bergamo che sembra davvero questione di pochi giorni. Prende forma, dunque, la Briantea84 del futuro.

(Foto Vezzoli)