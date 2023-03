Briantea84 in finale: le dichiarazioni del post gara.

A margine della vittoria della UnipolSai Briantea84 Cantù sulla Dinamo Lab Banco di Sardegna (59a 47), spazio alle dichiarazioni dalla sala stampa del PalaMeda. “Sono molto contento perché abbiamo fatto un grande lavoro di squadra - ha dichiarato coach Jaglowski - Ci siamo allenati intensamente, ogni giorno, e io credo in questi giocatori e loro credono in me. Hanno seguito le mie indicazioni, abbiamo giocato due partite tutti per uno e uno per tutti”.

Entusiasmo e spirito di gruppo

“Questa e gara uno sono state delle importantissime vittorie - ha aggiunto Simone De Maggi - Sono state partite sofferte, ma la squadra ha avuto un grande cuore. Non ho parole per descrivere questa vittoria, ognuno ha portato il suo mattoncino e siamo felicissimi per aver raggiunto la finale”. “Grande partita da parte di tutti - ha continuato Filippo Carossino - Tanta emozione, non ce lo aspettavamo. Non perché non credessimo nelle nostre qualità, ma perché sapevamo che sarebbe stata una gara complicata contro una squadra con tante rotazioni e noi un po’ corti. Poi bisogna dare parola al campo e lo abbiamo fatto parlare nel modo migliore, giocando due partite incredibili con tanto cuore e con tanta anima, credendo ognuno nel proprio compagno e giocando di squadra. Alla fine l’abbiamo vinta, orgoglioso di tutti perché abbiamo fatto qualcosa di fantastico e dobbiamo goderci questo risultato”.

Grande voglia di vincere

“Abbiamo dimostrato di essere una squadra - ha commentato Francesco Santorelli - con una voglia di vincere e far vedere che Briantea84 c’è. Non era scontato per i diversi problemi che ci sono stati in questa stagione”. “Sono grato che coach Jagwloski mi abbia dato la possibilità di giocare in partite così importanti - ha aggiunto Luka Buksa - Ho provato a dare il massimo e siamo riusciti a portare a casa la vittoria. È stata una gara tosta e difficile, molti ci hanno scartato troppo presto. Abbiamo dimostrato che questo è un gruppo che vince e che Briantea84 è un nome forte”. “Sapevamo fin da subito che Sassari sarebbe stata un’avversaria difficile - ha concluso Nicolò Tomaselli - soprattutto per me che ho giocato le mie prime partite per quaranta minuti. All’inizio ho avuto un po’ di timore, però poi abbiamo preso tutti confidenza e abbiamo giocato bene. Grandi emozioni, tanta felicità e adesso dobbiamo concentrarci sulle finali e poi si vedrà”.