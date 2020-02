Il Milan for Special è pronto a tornare in campo. Briantea84 vestirà maglia AC Milan nella Quarta Categoria e nella Quinta Categoria B.

Calcio: Briantea84 in maglia AC Milan: due sfide, spicca il derby

Il Milan for Special è pronto a tornare in campo. Sabato 22 febbraio al Centro Bettinelli di Milano si giocherà la seconda giornata del Torneo Lombardia della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale Figc – Federazione Italiana Giuoco Calcio -. Briantea84 vestirà maglia AC Milan nella Quarta Categoria e nella Quinta Categoria B dove affronterà rispettivamente Novara for Special B e Inter for Special B per un derby che profuma di big match.

Quarta categoria

I rossoneri guidati in panchina dai mister Luca Brienza e Francesco Ronchetti arrivano dalla rimonta ai danni dell’Udinese for Special di sabato 8 febbraio. Sotto di due gol, Charbel Mailo e Denis Pomposelli (autore di una doppietta) sono saliti in cattedra e hanno ribaltato il parziale portando a casa i primi 3 punti stagionali.

Alle 12.15 sarà sfida contro il Novara fo Special B che nella prima giornata ha osservato un turno di riposo.

“Le ultime settimane di allenamento sono andate bene – ha commentato mister Brienza -, anche se a causa di alcune assenze stiamo cercando di lavorare su un nuovo modulo per la prossima sfida. Arriviamo dal match contro l’Udinese for Special in cui si è intravisto il nostro progresso nel calcio a 7, abbiamo espresso un buon gioco. Come sempre si può ancora crescere, ma miglior inizio non poteva esserci. Sabato non dobbiamo sottovalutare l’avversario: chiedo grinta e concentrazione per evitare disattenzioni”.

Quinta categoria B

Vittoria al debutto anche per i rossoneri guidati dai mister Davide Gaverini e Marco Spinelli che hanno sconfitto Venezia for Special. Vantaggio firmato da Pietro Modafferi, definitivo 2-1 a opera di Omar El Ouafi dopo il momentaneo pareggio degli avversari. Alle ore 10 sarà tempo di stracittadina: Milan for Special B e Inter for Special B si sfideranno nel derby della seconda giornata di campionato.

“Sabato ci presenteremo con una panchina corta a causa di alcuni infortuni – ha commentato mister Gaverini -. Nonostante questo sono fiducioso che faremo bene, ci stiamo preparando al derby con intensità e buone sessioni di allenamento. Contro Venezia for Special abbiamo espresso a tratti buon gioco, seppur con ampi margini di miglioramento. In fase di non possesso abbiamo avuto qualche distrazione di troppo, la fortuna è stata dalla nostra parte, un super Andrea Frigerio (il neo arrivato portiere) ci ha dato una grande mano e al debutto è stato subito eletto dai compagni come migliore in campo. Non ho ancora avuto modo di conoscere a fondo le altre squadre, ma il girone quest’anno sembra davvero molto equilibrato. Possiamo giocarcela a viso aperto con tutti”.

Quarta Categoria – Le partite (Sabato 22 febbraio)

Adp Vharese-Pavia Special Team (ore 10)

Udinese for Special-Novara for Special A (ore 11.30)

Novara for Special B-Milan for Special A (ore 12.15)

Riposa: Inter for Special A

Quarta Categoria – Classifica

Inter for Special A 3

Milan for Special A 3

Pavia Special Team A 3

Adp Vharese 0

Novara for Special A 0

Udinese for Special 0

Novara for Special B 0*

*Una partita in meno

Quinta Categoria B – Le partite (Sabato 22 febbraio)

Milan for Special B-Inter for Special B (ore 10)

Venezia for Special A-Spal for Special (ore 10.45)

Or Lainate for Special A-Renate for Special (ore 12.15)

Pavia Special Team B-Nibionnoggiono for Special (sabato 4 aprile, ore 10)

Quinta Categoria B – Classifica

Milan for Special B 3

Spal for Special 3

Nibionnoggiono for Special 3

Pavia Special Team B 3

Venezia for Special A 0

Or Lainate for Special A 0

Inter for Special A 0

Renate for Special 0