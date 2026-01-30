Briantea84 in trasferta in Veneto

La Unipol Briantea84 Cantù è attesa in Veneto per la seconda giornata di ritorno di regular season, l’undicesima del Campionato di Serie A Fipic (Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina).

La partita

Sabato 31 gennaio alle 17 sarà sfida contro Crich Pdm Treviso in una gara da testa-coda al Palazzetto Sant’Antonino di Treviso. La gara sarà visibile in diretta streaming sul canale YouTube del club trevigiano. Ultimo appuntamento prima dell’Europa: dal 6 all’8 febbraio i canturini saranno impegnati a Madrid per il Group Stage di Champions Cup. Coach Gomez: “La squadra si sta allenando intensamente per farsi trovare pronta a tutti gli impegni in calendario. Sabato è in programma un’altra sfida impegnativa contro Treviso, formazione in buon momento di forma l’obiettivo sarà partire con il giusto atteggiamento, restando concentrati e solidi fin dai primi minuti”. Unipol da prima in classifica con 9 vittorie collezionate nelle prime 10 partite di questa stagione. Per Treviso una sola vittoria in campionato contro Menarini Firenze il 10 gennaio scorso.

Il programma

Sabato 31 gennaio

ore 15: Menarini Volpi Rosse Firenze-Asinara Waves Porto Torresore

15.30: Dinamo Lab Banco di Sardegna Sassari-Deco Amicacci Abruzzoore

16: Reggio Calabria Bic-Special Bergamo Sport Montelloore

17: Banca delle Terre Venete Wb Vicenza-Santo Stefano Kos Groupore

17: Crich Pdm Treviso-Unipol Briantea84 Cantù

(Foto by Alessandro Vezzoli)