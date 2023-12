Briantea84: la BLM chiude la domenica di gare con un record italiano di categoria e un argento a squadre

Il settore nuoto di Briantea84 ha chiuso egregiamente gli appuntamenti sportivi del 2023. Le due squadre targate BLM sono state impegnate nella tredicesima edizione del Meeting internazionale di Brescia Finp (Federazione italiana nuoto paralimpico) e nel doppio appuntamento per atleti promozionali e agonisti al Meeting di Lumezzane Fisdir (Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionale).

Un bilancio positivo quello di domenica 17 dicembre con un record italiano categoria esordienti per Edoardo Camellini Laguardia che ha chiuso i 100 dorso S6 in vasca lunga (50 metri) in 2’28’’15 nella manifestazione a Brescia e uno storico secondo posto nella classifica a squadre per gli agonisti Fisdir a Lumezzane.

Le parole di Ilaria Spadaro

“Con Edoardo abbiamo portato a casa un nuovo record - ha commentato il tecnico Finp Ilaria Spadaro -, in generale sappiamo che dobbiamo ancora lavorare tanto e non mancherà l’impegno. Per alcune gare mi aspettavo un pochino meglio, ma dopo i tanti tempi personali conquistati nell’ultimo appuntamento di Ostia e la manifestazione in vasca lunga posso dire che era già tutto preventivato”.

Il commento di Silvia Longoni

“Prima gara stagionale per i promozionali - ha dichiarato il tecnico Fisdir Silvia Longoni -, un settore su cui si può lavorare molto bene. Sottolineo le prestazioni di Taurisano che ha migliorato i suoi tempi e Cattaneo soprattutto nei 50 stile libero, un atleta che può crescere tanto. Tra gli agonisti bisogna dare importanza al risultato ottenuto nella classifica a squadre, siamo arrivati secondi superando Bergamo che è sempre stata storicamente sopra di noi. Gli atleti erano molto preparati a livello fisico, nonostante il grande carico delle ultime settimane. Giudici ha fatto delle ottime prestazioni, tra miglioramenti e impegno. Sono soddisfatta per tutto, trasferta riuscita molto bene. Un grazie al prezioso aiuto a bordo vasca di Elena Pietroni”.

Gare Finp

Camellini Laguardia (50 stile libero S6 55’’12, 100 dorso S6 02’28’’15)

(50 stile libero S6 55’’12, 100 dorso S6 02’28’’15) Magrassi (400 stile libero S8 06’01’’01, 100 rana SB7 01’42’’16)

(400 stile libero S8 06’01’’01, 100 rana SB7 01’42’’16) Mascheroni (50 stile libero S9 32’’48, 100 dorso S9 1’24’’30)

(50 stile libero S9 32’’48, 100 dorso S9 1’24’’30) Frigerio (50 dorso S3 01’26’’76, 100 stile libero S3 03’09’’02)

Gare Fisdir promozionali

Cavagna (25 stile libero 30’’70, 25 dorso 36’’30)

(25 stile libero 30’’70, 25 dorso 36’’30) Cattaneo (25 dorso 25’’00, 50 stile libero 45’’50)

(25 dorso 25’’00, 50 stile libero 45’’50) Cazzola (50 dorso 56’’20, 50 stile libero 49’’70)

(50 dorso 56’’20, 50 stile libero 49’’70) Luraghi (25 farfalla 33’’50, 25 stile libero 22’’30)

(25 farfalla 33’’50, 25 stile libero 22’’30) Taurisano (25 dorso 26’’50, 25 stile libero 22’’10)

(25 dorso 26’’50, 25 stile libero 22’’10) (staffetta 4x25 stile libero: Luraschi, Taurisano, Cazzola, Cattaneo) 1’31’’50

Gare Fisdir agonisti