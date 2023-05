La Rolafer Briantea84 Cantù ha chiuso al settimo posto la 42^ edizione del Torneo di Ginevra, la più importante manifestazione di calcio a 11 per atleti con disabilità intellettivo relazionale a livello continentale.

Briantea84: la Rolafer Cantù si piazza settima in Europa

Nel weekend di sabato 27 e domenica 28 maggio gli atleti canturini hanno vissuto una grande esperienza di confronto con le più forti formazioni in circolazione. Una full immersion di partite - ben otto in due giorni - con grandi miglioramenti. Non solo. Ginevra è l’occasione per vivere delle giornate all’insegna del gruppo. Una tappa fondamentale per la crescita del settore, dell’unione tra atleti e staff.

Sedici le squadre iscritte al torneo che ha visto i canturini presenti per la ventiseiesima volta. Infatti, il torneo di Ginevra rappresenta un tassello importante nella tradizione della Rolafer Briantea84 Cantù. La formazione biancoblù, iscritta ininterrottamente alla competizione dal 1996 a oggi, si è laureata campione d’Europa nel 2011 e nel 2017. Due gli anni di stop causa pandemia di Covid-19: nel 2020 e nel 2021. Diversi sono gli argenti e i bronzi conquistati negli anni, nel 2012 è arrivato anche il premio fair-play nella manifestazione che li ha visti distinguersi sempre sul piano del gioco e della correttezza.

I risultati della Rolafer

Sabato 27 maggio

Rolafer Briantea84 Cantù-Sporting 4E 0-2

Fc Elan-Rolafer Briantea84 Cantù 1-0

La Pommeraie-Rolafer Briantea84 Cantù 0-5

Rolafer Briantea84 Cantù-Massilia 0-2

Domenica 28 maggio