Briantea84: la Rolafer si prepara al debutto in campionato

La Rolafer Briantea84 Cantù è pronta ad iniziare il suo cammino nel Campionato Open Csi di Como, calcio a 7 (Serie C). Debutto fissato per martedì 10 ottobre alle 20.45 a Cimnago (campo dell’oratorio di via Marconi, Lentate sul Seveso).

Una squadra mista: apoteosi dell'inclusività

La squadra schiererà in campo anche quest’anno atleti con e senza disabilità, un gruppo inclusivo che parteciperà a un torneo non retto da un regolamento adattato. È ormai da considerarsi storico questo progetto, fortemente voluto e sostenuto e che continua a riscontrare un notevole successo. Pronti e via, novità in panchina. Il nuovo allenatore dei canturini sarà Marco Di Bella, già giocatore della Rolafer che da questa stagione inizierà una nuova avventura.

Mister Giuseppe Seveso continuerà ad allenare nel campionato Figc Dcps (Divisione calcio paralimpico e sperimentale), in cui gli atleti della Briantea84 scendono in campo con la maglia dell’AC Milan.

Dall’essere giocatore al ruolo di mister

“Il cambio di prospettiva da giocatore ad allenatore è complicato esattamente come me lo immaginavo. Mentirei se dicessi che non mi mancherà giocare. Infatti verrò comunque tesserato anche come giocatore, ma cercherò di limitare il mio utilizzo al minimo indispensabile, quindi solo in caso di emergenza! Per quanto riguarda questa esperienza da mister, al momento mi sembra positiva. Aiutato sicuramente dal fatto che, avendo smesso l’anno scorso di giocare in questa squadra, conosco la maggior parte, se non tutti, dei tesserati e dello staff. Staremo a vedere il verdetto del campo”.

Sul progetto, aspettative e obiettivi della stagione

“Per quanto riguarda il progetto di Briantea84, posso solo dire che per me è un privilegio farci parte e cercare nel mio piccolo di contribuire.Non nascondo che probabilmente sarà una stagione complicata, ma questo renderà l’esperienza ancora più interessante.Il mio obiettivo personale è molto semplice: riuscire a stabilire all’interno del gruppo un’armonia tale da rendere tutto più facile da gestire. Passando al campo, mi piacerebbe vedere dei miglioramenti, anche piccoli, in ciascuno dei miei giocatori. A partire dagli atleti con disabilità: una crescita prima dal punto di vista umano e, ovviamente, poi anche da quello tecnico. Una cosa che tengo puntualizzare: gli atleti con disabilità parteciperanno già a un loro campionato FIGC Dcps. Per me sarà importantissimo la loro presenza agli allenamenti e alle partite con mister Seveso. Da questi due aspetti dipenderanno le convocazioni con la squadra CSI. Perché sono convinto che per loro sarà importantissimo e li aiuterà nella maturazione personale e tecnica che, di conseguenza, sarà di supporto per la squadra CSI”.

Il calendario

Girone di andata

Martedì 10 ottobre, ore 20.45: Rolafer Briantea84 Cantù-Ocr Arcellasco

Sabato 14 ottobre, ore 18.00:Asd Cdg Erba B-Rolafer Briantea84 Cantù

Martedì 24 ottobre, ore 20.45: Rolafer Briantea84 Cantù-Asd Time To Play

Domenica 29 ottobre, ore 19.00: Xenia Sport Calcio Asd-Rolafer Briantea84 Cantù

Martedì 7 novembre, ore 20.45: Rolafer Briantea84 Cantù-Asd San Michele B

Sabato 11 novembre, ore 16.30: Gso Novedrate Asd B-Rolafer Briantea84 Cantù

Martedì 21 novembre, ore 20.45: Rolafer Briantea84 Cantù-Cs Oratoriano San Carlo

Sabato 25 novembre, ore 18.00: Asd Cdg Erba A-Rolafer Briantea84 Cantù

Domenica 3 dicembre, ore 11.00: Atletico Figinese-Rolafer Briantea84 Cantù

Martedì 12 dicembre, ore 20.45: Rolafer Briantea84 Cantù-Inter Club Valbrona

Sabato 16 dicembre, ore 15.00: Figino Sport Village Ssd Arl-Rolafer Briantea84 Cantù

Girone di ritorno