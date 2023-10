Briantea84: la squadra giovanile conquista la Supercoppa 3vs3 Martin Mancini

Dopo la vittoria del giorno prima nella prima di campionato della Serie A Fipic, la Briantea84 porta a casa il suo primo trofeo stagionale, ma a livello giovanile. Infatti, ieri, domenica 22 ottobre 2023, la UnipolSai Briantea84 Cantù junior ha trionfato nella finale di Supercoppa giovanile 3vs3 Martin Mancini contro i Giovani e Tenaci di Roma.

Al Multieventi Sport Domus di Serravalle, i biancoblù hanno perso una gara1 molto combattuta (17-13), per poi pareggiare i conti subito dopo nella seconda sfida (11-8). La “bella” è stata ricca di emozioni. Canturini sotto di un punto a 10 secondi dalla fine (19-18), poi un canestro sulla sirena di Federico Balsamo (in prestito da Torino) ha fatto esplodere la gioia della UnipolSai per il 20-19 finale. A completare il roster, guidato in panchina da coach Marco Tomba, Nicolò Tomaselli e Bilal Oujedid (quest’ultimo in prestito dalla Menarini Firenze).

Nota di colore: tra gli avversari era presente anche Alessandro Sbuelz che sabato è sceso in campo con la maglia della Briantea84 registrando così il suo esordio con la nuova squadra, ma che domenica ha dovuto affrontarla con la maglia dei Giovani e Tenaci di Roma in quanto componente del roster del 3vs3 dello scorso anno. Insomma, un giorno compagno di squadra di Tomaselli, il giorno dopo avversario.

Le partite