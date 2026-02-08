Briantea84 lotta ma si arrende a Ilunion

Nel tardo pomeriggio del San Agustin del Guadalix di Madrid, la CEAM Briantea84 Cantù ha raccolto la prima sconfitta della sua Champions Cup (Group Stage B): 64-76 il risultato contro Cd Ilunion. La gara ha messo in mostra il grande orgoglio dei canturini che hanno provato a più riprese a fermare le insidie provenienti dalle mani di Jasso, Latham e Warburton. Tanto che a 2’26’’ dalla fine del secondo quarto il tabellone diceva -14 (25-39), a 3’10’’ dalla fine del terzo il gruppo di coach Gomez si è spinto fino al -2 (48-50) con una ripresa dalla pausa lunga di grandi convinzioni. La qualificazione ai quarti di finale è ancora aperta, oggi (domenica 8 febbraio, alle 10) sarà decisiva la sfida contro Gran Canaria che oggi ha perso contro Hyeres Handi Basket. Tornando alla gara dei canturini, da segnalare i 25 punti di Berdun, i 21 di Carossino e la doppia doppia di Bedzeti (10 punti e 14 rimbalzi).

La partita

Coach Gomez opta per il quintetto composto da Patzwald, Berdun, Carossino, Gabas e Bedzeti. Ilunion 0-4 in avvio di gara da padroni di casa, ma con l’assegnazione della sfida in trasferta. Berdun raccoglie i primi due punti per la CEAM. Jasso è una spina nel fianco, coach Gomez chiama time-out dopo 3’10’’ e il 2-8 in favore degli spagnoli. Buon lavoro difensivo dei canturini in questa fase e con Carossino sgranocchiano altri due punto (4-8) a 5’30’’ dal primo intervallo. Jasso uno su due dai liberi, poi ci pensa Warburton a siglare il momentaneo +7 spagnolo (4-11). La CEAM deve rincorrere. Berdun e Carossino si caricano la squadra sulle spalle fino al -2 più volte raggiunto e concretizzato a 1’25’’ dal termine, quando il tabellone dice 17-19. Ilunion brava a mantenere le distanze e mette in cascina punti preziosi.

Lotta punto a punto

Dopo 10’ è 17-25. Diouf, Latham e Moore per gli spagnoli, Gabas, Bedzeti e Carossino per i canturini: avvio di secondo quarto da botta e risposta. Ilunion spinge con Diouf per il momentaneo +10 (23-33) spagnolo, i canturini riducono il gap con Gabas. Jasso torna a referto e con Latham allungano (25-37) a 3’46’’ dall’intervallo. Fuori Carossino e Gabas, dentro Poggenwisch e De Maggi. Diouf trova il momentaneo massimo vantaggio (+14), poi Berdun e De Maggi per un break (4-0) e Ortega sulla sirena vale il 29-41 dopo 20’. La CEAM riparte dal quintetto di inizio gara, con Carossino e Gabas di nuovo in campo. Buon avvio dei canturini per un 10-4 firmato Berdun (6), Carossino e Berdun che mette in difficolta Ilunion con coach Ramos costretto al time-out. Il tabellone dice 39-45 a dopo poco più di 3’ di gioco del nuovo tempo. Berdun risponde a Warburton, poi è Patzwald a siglare il -4 (43-47) al giro di boa del quarto. Poco tempo per gioire perché Jasso si riaffaccia a canestro. Carossino carica i suoi (45-49), fase caldissima della gara. Un libero su due per Ilunion, poi ancora capitan Carossino e Bedzeti dalla lunetta valgono il momentaneo -2 per i canturini (48-50) a 3’10’’ dalla fine del terzo quarto. Latham e un super Jasso (4) trovano ossigeno con uno 0-8 (48-58) a spezzare il bel momento della CEAM e che vale il finale di tempo. Ultimo quarto. 4-0 Berdun e Carossino in 57 secondi, buon avvio della CEAM che ci crede. Bedzeti e Berdun da cuscinetto a referto per rimanere in scia dagli attacchi di Warburton e Latham: 57-66 a metà tempo. Latham ne aggiunge altri quattro, sugli scudi. -13 (57-70) a 3’53’’ alla fine della gara. Bedzeti riduce a -10 con canestro e libero indovinati. Carossino ne aggiunge altri due (62-70) a 1’56’’ dalla conclusione. Diouf e poi i due liberi di Warburton, nel finale Carossino e Latham per il 64-76.

Il coach

“Nel momento in cui abbiamo iniziato a fare punti, siamo riusciti ad avere un livello molto alto di prestazione e contro Ilunion non è facile tenerlo. Sono contento della prestazione perché siamo in crescita. Ora dobbiamo pensare solo a Gran Canaria”, ha dichiarato coach Gomez. Bedzeti ha quindi aggiunto: “Conosciamo bene Ilunion, ha dei giocatori di grande esperienza. Giocare in Europa e confrontarsi con una formazione così è già importante. Noi ci abbiamo provato di squadra, forse dobbiamo migliorare qualcosa in difesa secondo me. Ora abbiamo un’altra partita fondamentale domani e pensiamo a quella”.