La squadra nazionale italiana di basket in carrozzina si prepara per mondiali di Dubai. Infatti, gli azzurri sono in partenza per Blankenberge, in Belgio, dove si giocherà l’Easter Tournament in programma nel weekend di Pasqua. Tra i 12 atleti convocati dallo staff tecnico azzurro ci sono tre giocatori della UnipolSai Briantea84 Cantù: Luka Buksa e Simone De Maggi.

Briantea84: Luka Buksa e Simone De Maggi convocati in Nazionale

Archiviato il torneo in Francia di settimana scorsa, la Nazionale Italiana di basket in carrozzina è pronta ad un nuova esperienza in preparazione ai prossimi Mondiali. La Fipic (Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina) ha diramato la lista degli atleti convocati dallo staff tecnico di Carlo Di Giusto.

Gli azzurri affronteranno venerdì 7 aprile alle 16 la Turchia e alle 21 l’Australia. Sabato 8 aprile inizieranno gli incroci con l’altro girone composto da Canada, Gran Bretagna e Olanda. Domenica 9 aprile si chiuderà il torneo amichevole con la finale alle 11. Le partite saranno visibili in live streaming sul sito rolstoelbasketbal.eu.

I convocati

Mattia Scandolaro (CUS Padova), Luka Buksa (UnipolSai Briantea84 Cantù), Dimitri Tanghe (Santo Stefano), Andrea Giaretti (Santo Stefano), Sabri Bedzeti (Santo Stefano), Joel Joseph Boganelli (Wheelchair Firenze), Giulio Maria Papi (Bilbao - ESP), Francesco Minella (Amicacci Giulianova), Enrico Ghione (Santo Stefano), Driss Saaid (Gran Canaria - ESP), Matteo Cavagnini (Amicacci Giulianova), Simone De Maggi (UnipolSai Briantea84 Cantù). Completano lo staff Scheila Bellito (fisioterapista) e Claudio Possamai (meccanico).

Nel frattempo, secondo quanto diffuso dalla Fipic, sono arrivate le prime notizie in vista del Mondiale di Dubai. Sarà l’Italia ad aprire il Campionato del Mondo di pallacanestro in carrozzina in programma a Dubai nel prossimo mese di giugno: gli azzurri sfideranno infatti i padroni di casa degli Emirati Arabi Uniti il 9 giugno alle 19 locali (le 21 in Italia), subito dopo la cerimonia di apertura della manifestazione iridata.

Seconda partita l’11 giugno alle 14.15 locali (le 16.15 italiane) contro l’Australia, mentre la fase a gironi si chiuderà il 13 giugno alle 12 locali (le 14 italiane) contro il Brasile. Gli ottavi di finale ad eliminazione diretta si giocheranno il 15 giugno, il giorno dopo invece i quarti. Semifinali il 18 giugno, finale il 20 giugno alle 16.30 locali.