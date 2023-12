Briantea84: Mascheroni e Magrassi inseriti nella lista degli atleti di interesse nazionale

La Finp (Federazione italiana nuoto paralimpico) ha diramato la lista aggiornata con i nomi degli atleti di interesse nazionale 2024. Nicolò Mascheroni e Riccardo Magrassi della BLM Briantea84 Cantù, entrambi classe 2008 e in Briantea84 rispettivamente dal 2015 e dal 2017, sono stati inseriti nella fascia “giovanile 2”. Un’ulteriore soddisfazione per il club canturino che attualmente vanta la terza posizione come settore giovanile Finp a livello nazionale.

Le parole di Alessandro Pezzani

“È un segnale molto buono per noi perché significa che stiamo lavorando sulla strada giusta - ha commentato Alessandro Pezzani, responsabile del settore nuoto di Briantea84 -. Se la Nazionale si è accorta di loro vuol dire che i risultati sono positivi. Il prossimo step dovrà essere la classificazione internazionale in modo da rendere il tutto più professionale, aspirando a sempre nuove competizioni. Il tutto farà onore ai due atleti che oggi stanno continuando a divertirsi in vasca e al grande lavoro dell’allenatrice Ilaria Spadaro”.

L'intervento di Ilaria Spadaro