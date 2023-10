Briantea84: netta vittoria nel derby contro Bergamo, al PalaMeda finisce 75 a 51

Vittoria schiacciante per l'UnipolSai Briantea84 Cantù contro una tutto sommato buona Special Bergamo Sport Montello nel derby lombardo.

Finisce 75 a 51 la seconda giornata di Serie A Fipic al PalaMeda: la Briantea continua nel suo percorso di crescita e affiatamento dimostrando forza e talento, ma anche che c'è del lavoro da fare per oleare i meccanismi di attacco e difesa per affrontare la stagione al massimo livello possibile. Bergamo, invece, dimostra di essere una buona squadra per la corsa al terzo posto nel girone A di Serie A.

Primo quarto

Coach Josef Jaglowski per l'inizio di partita opta per Anne Patzwald, Steve Serio, Adolfo Berdun, Filippo Caorssiono e Simone De Maggi. Ed è proprio quest'ultimo a dare il via alle danze con i primi due punti del match. Primo errore invece per Bergamo che sul ribaltamento di fronte non riesce ad arginare Carossino e commette fallo sul numero 22 canturino: dala lunetta è due su due. Scenario che si ripete con Carossino in contropiede: errore da sottocanestro ma rimedia De Maggi che segna e subisce fallo, per lui gioco da tre punti. Primo squillo di Bergamo con Gabas dopo 2 minuti di gioco: 7 a 2 Cantù.

Gli ospiti ci provano ancora e accorciano con Silva, ma la Briantea ha un giro palla ubriacante e De Maggi punisce ancora. Gabas non si ferma e mette ancora due punti, ma come al solito De Maggi gli risponde a tono e riporta i suoi sul +5. Vantaggio che dura poco perché Berdun mette la bomba da tre, come solo lui sa fare. Bergamo perde palla in attacco e sul ribaltamento Berdun imbecca, con un passaggio illuminante, Carossino: già 16 a 8 dopo 7 minuti di gioco.

Carossino ne mette altri due e Bergamo è costretta a chiamare il time-out. Al rientro in campo è ancora Carossino a muovere la retina e Bergamo insegue sempre più distante. A fine primo quarto è 20 a 10 per la Briantea con 9 di De Maggi e 8 di Carossino.

Secondo quarto

Qualche rotazione per Jaglowski: Carrigill prende il posto di Patzwald e capitan Geninazzi quello di De Maggi. Serio vede e provvede servendo Carossino che subisce, ancora una volta, fallo: dalla lunetta è 2 su 2. Gabas è sicuramente il più in forma dei suoi ma Berdun ammazza sportivamente il suo tentativo di rimonta con un'altra bomba da 3. Silva da 2, Carossino da sottocanestro per due volte: la partita si accende piano piano.

A 7 minuti dall'intervallo lungo la Briantea ha già doppiato gli avversari, ma i biancoblù non sono contenti e danno spettacolo: Carossino passaggio no-look dietro la schiena per Serio che in girata mette due punti con fallo e al tiro libero l'americano è una certezza. Nel frattempo minuti anche per Sbuelz. Geninazzi sbaglia, Silva punisce, Serio la infila dall'arco e Silva si rifà sotto di nuovo.

Bergamo non molla nonostante il distacco e si iscrive alla gara anche Miceli. Coach Jaglowski chiama il time out. Al rientro in campo lo schema del coach canturino va a segno: giro palla tra Serio, Berdun e Carossino con quest'ultimo che viene servito dopo un'imbucata: in mezzo a tre uomini riesce comunque a segnare. La stessa scena si ripete poco dopo con Carossino aggredito sottocanestro ma abbastanza freddo da guadagnarsi un possibile gioco da tre punti fallito. Il capitano della Nazionale italiana però si rifà poco dopo con altri due punti.

I tiri liberi di Gabas (uno a segno e uno no) chiudono il primo tempo del match. Il tabellone recita 41 a 23 per la Briantea84. Pippo Carossino ha la mano caldissima: 20 punti in 20 minuti di gioco.

Terzo quarto

Ad aprire il giochi del terzo quarto ci pensa Berdun su assist di Carossino. Nel frattempo nuovi volti in campo per la Briantea con l'ingresso di Ruggeri e di Santorelli. Bergamo prova ad accorciare con due liberi, ma Berdun mette 4 punti in fila e porta i suoi sul 47 a 25. Time out ospite.

Carossino allunga ancora e la difesa di Cantù si intensifica: Bergamo subisce l'aggressività e le stoppate canturine e non riesce ad arrivare facilmente al tiro. Serio serve Ruggeri che con calma olimpica firma i suoi primi due punti del match. Fuori Berdun e Carossino, dentro Sbuelz e Geninazzi: l'arsenale a disposizione di coach Jaglowski è davvero ampio, in ogni frangente del match il livello generale del quintetto è sempre elevato.

E infatti la musica non cambia tanto che Bergamo chiama il time out per rimettere in ordine le idee. Al rientro in campo però arriva la doccia fredda con Ruggeri che mette la tripla. Il contraccolpo si sente perché Bergamo perde palla e Serio ne mette altri due. Su un'azione rocambolesca Miceli trova la via dei due punti e poi Gabas mette la bomba. Qui si che la musica cambia perché l'attacco della Briantea rimane a secco per qualche minuto e nel frattempo Bergamo racimola quel che può con due tiri liberi di Miceli.

Terzo quarto che si chiude sul 56 a 32.

Quarto quarto

Al via dell'ultima frazione Silva mette due punti per gli orobici mentre per i canturini risponde Sbuelz. Ancora Silva da due e De Maggi risponde presente al suo rientro in campo. Miceli sembra aver ritrovato il ritmo dei tempi d'oro e mette in cascina altri due punti. Gli risponde Carossino, ma anche Silva vuole dire la sua e firma il 62 a 40.

Risultato che rimane poco sul tabellone perché Berdun decide che è arrivato il momento della specialità della casa: la bomba da 3. Una bella iniziativa della Klokler porta ai primi due punti della gara della brasiliana con tanto di fallo subito: alla lunetta però fallisce.

Cambio della guardia per la Briantea: fuori l'uragano Patzwald, strenua lavoratrice di fianchi degli attacchi avversari, e dentro la Carrigill. Bergamo prende sempre più fiducia e Miceli ne mette altri due dopo una combinazione con Silva. De Maggi decide che gli avversari devono comunque stare distanti e firma il 69 a 44 a 4 minuti dal termine.

Miceli e De Maggi continuano a rispondersi a suon di due punti, mentre Carossino firma il 26esimo punto della sua partita. Bergamo chiama il time-out per organizzare le ultime tattiche in vista dell'ultimo minuto e mezzo di gioco. De Maggi chiamato alla lunetta ne mette due e si porta a 17 centri, mentre la Klokler dall'altra parte svetta sulla Carrigill e punisce da sottocanestro.

Ultimi possessi che raccontano poco: la Briantea84 vince 75 a 51 il derby contro Bergamo.

I commenti post partita