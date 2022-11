Da oggi, martedì 1 novembre, è possibile prenotare il proprio posto per la prossima sfida casalinga della UnipolSai Briantea84 Cantù: sarà contro Padova.

Briantea84 Padova: aperte le vendite dei biglietti

Sabato 12 novembre alle 20.30 i biancoblù torneranno a giocare tra le mura amiche del PalaMeda. I Campioni d’Italia in carica ospiteranno Self Group Millennium Basket Padova, sfida valevole per la quarta giornata di andata del campionato di Serie A Fipic (Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina) del gruppo B. Di seguito tutte le informazioni necessarie per accedere all’impianto PalaMeda (via Udine 1/A, Meda, Mb).

La prenotazione dei biglietti è obbligatoria e gratuita sulla piattaforma Eventbrite, raggiungibile cliccando sul link oppure direttamente dal sito ufficiale della Briantea84. Il giorno della partita, ogni tifoso dovrà presentarsi al palazzetto con il biglietto prenotato in formato cartaceo o digitale. Per i gruppi superiori a 15 persone (scuole, oratori e società sportive), invece, bisognerà inviare una e-mail a ufficiostampa@briantea84.it alla quale seguirà una risposta con le relative linee guida. Secondo le disposizioni attuali, non sono previste nessun tipo di restrizioni per accedere al palazzetto. La capienza, quindi, è prevista per il 100%.