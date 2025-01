Briantea84: prima vittoria del 2025 contro Treviso

Per la prima gara del 2025 la Briantea84, prima in classifica, ha sfidato e battuto Treviso in un PalaMeda da tutto esaurito con milleduecento spettatori, pronti per sostenere gli atleti canturini con la consueta carica di energia. Tra le notizie di formazione per questo turno di campionato coach Josef Jaglowski ha lasciato a riposo l'olandese Robin Poggenwisch.

Primo quarto

Scelte chiare per il capo allenatore della Briantea84 che parte con Barbibay, Patzwald, De Maggi, Carossino e Berdun. Risponde coach Massimiliano Cricco con Bernardis, Feltrin, il nuovo acquisto De Miranda, Favretto e Kuduzovic. I primi due sono di Carossino a cui risponde una tripla di De Miranda. I padroni di casa iniziano fin da subito a mettere pressione a rimbalzo offensivo e con il 2/2 di De Maggi dalla linea della carità tornano avanti. Treviso trova continuità grazie alle triple, a 6.30 dalla fine del primo quarto il punteggio è di 6 a 6. Carossino, con un inizio da nove punti, porta avanti la Briantea, 11-8. Il numero 22 è particolarmente ispirato così come De Miranda che firma la seconda tripla di serata. Gli ospiti rimangono attaccati anche dopo che Barbibay si sblocca con un bel piazzato dalla media. All'israeliano, infatti, risponde Favretto con una soluzione simile. In attacco, Carossino sembra implacabile e ne firma altri due in rapidità. A 4.11 dalla fine della prima frazione di gioco il risultato è di perfetta parità, 15-15. Il personale show del nazionale italiano prosegue con sei punti consecutivi. Il mini parziale di Carossino permette alla Briantea84 di rimettere la testa avanti, 21-15. La rottura prolungata di Treviso prosegue grazie al piazzato di De Maggi. De Miranda spezza il flusso dei padroni di casa con un altro canestro di classe. De Maggi, dopo un bell'assist di Carossino, porta la Briantea avanti di nove, 26-17. Treviso trova più difficoltà ad attaccare e si affida alle giocate di De Miranda mentre l'asse Berdun-Barbibay produce altri due punti. Punteggio a fine primo quarto: 28-18.

Secondo quarto

La prima frazione di gioco della Unipol Briantea84 Cantù è uno show offensivo di prima qualità con 28 punti prodotti. Carossino sta dando letteralmente spettacolo con 18 punti in soli dieci minuti sul parquet. Dall'altra parte le giocate di De Miranda stanno cercando di tenere a contatto gli ospiti. I primi due del secondo quarto sono di De Maggi con un pregevole piazzato. Mentre De Miranda continua con le sue giocate da tre punti. Barbibay riconsegna alla Briantea un vantaggio in doppia cifra, 32 a 21. Una grande azione corale vede protagonista il triangolo Berdun-De Maggi- Carossino con quest'ultimo che riprende da dove aveva lasciato con altri due punti. Dopo un altro bel gioco a due, coach Cricco chiama il primo timeout del match. Il tabellone segna 36 a 21. L'uscita dal minuto di sospensione premia Treviso con un altro bel canestro di De Miranda a cui risponde il 2+1 di De Maggi. In neo entrato trevigiano Slapnicar segna i suoi primi due punti. A 4.38 dalla fine del secondo quarto coach Jaglowski fa i primi cambi con l'ingresso di Sbuelz e Tomaselli per Patzwald e De Maggi. Proprio Sbuelz entra subito in partita con due punti e annesso tiro libero supplementare. Briantea scappa via, 42 a 27. Prova sempre un grande De Miranda a sostenere l'attacco veneto con altri quattro punti consecutivi. La tripla di Barbibay scalda il pubblico e fissa il punteggio sul 45 a 31. Treviso ricerca una continuità offensiva che è un po' mancata negli ultimi minuti. Dall'altra parte l'ingresso di Sbuelz è più che positivo con cinque punti di ottima presenza. Grande impatto anche per Tomaselli che segna gli ultimi due punti del secondo quarto. All'intervallo lungo il punteggio è di 49-33. Spiccano le prestazioni offensive di Carossino, 20 punti, e De Miranda, 18.

Terzo quarto

La terza frazione di gioco vede in campo Barbibay, De Maggi, capitan Geninazzi, Patzwald e Berdun. Per Treviso ci sono De Miranda, Kuduzovic, Bernardis, Slapnicar e Al Omairi. Apre le danze dopo l'intervallo lungo Barbibay con due punti da sotto che gli permettono di raggiungere quota tredici. Altri due punti di De Maggi consegnano il +20 alla Briantea, 53-33. I primi cambi di Cricco sono Favretto e Feltrin per Al Omairi e Kuduzovic. Per Treviso rientra anche Magrì. Berdun, già a quota cinque assist, segna il piazzato del +22 che diventa +24 con un altro appoggio di Barbibay. A 5.26 dalla fine del terzo quarto c'è il primo timeout del secondo tempo. Il punteggio è di 57-33. La Briantea è decisamente in fuga grazie a solidità difensiva e fluidità offensiva. Le difficoltà in attacco di Treviso sono, infatti, palesi e il canestro di Favretto è il primo del terzo quarto per gli ospiti. La tripla di Barbibay è un'altra conferma della serata di grande caratura del numero 50 mentre fa il suo esordio anche Bellers, inserito al posto di Berdun. Il punteggio, quando manca poco più di un minuto alla fine del terzo quarto è di 62-38. Geninazzi ne firma altri due in velocità mentre Treviso trova un'altra tripla, stavolta con Kuduzovic. Bellers trova i suoi primi punti e, pur non segnando il tiro libero supplementare, permette alla Unipol Briantea84 Cantù di entrare nel quarto quarto con un comodo +26, 66-41.

Quarto quarto

Carossino continua la sua prestazione offensiva di alto livello con i primi due punti del quarto quarto, un piazzato dalla media di estrema pulizia tecnica. Coach Jaglowski mette dentro anche il giovane Fikov. Degno di nota lo scontro Carossino-De Miranda con il primo che marca stretto il secondo. Proprio la rubata del numero 22 canturino porta al massimo vantaggio, 72-43. Per i veneti funziona bene la connessione De Miranda-Favretto, 29 punti in due. Timeout a 7.11 dalla fine. Uscita molto positiva per gli ospiti che trovano altri quattro punti dal loro numero 10. Briantea prende il primo mini parziale della partita, un 6-0 per Treviso prontamente interrotto da due punti di De Maggi. Anche in questa ultima frazione di gioco spicca la qualità di De Miranda che continua a fare molto bene in attacco. I due punti di Patzwald fanno gioire un PalaMeda sempre molto attivo. A 3.34 dalla fine coach Jaglowski opera un triplo cambio. Il quintetto è composto, infatti, da Geninazzi, Veloce, Sbuelz, Fikov e Berdun. Nel finale, torna in campo anche Barbibay per Berdun. La partita scorre mentre il punteggio sul tabellone segna 78-51. Sbuelz trova altri due punti mentre l'iracheno Al Omairi fa 2/2 dalla lunetta. La partita termina 84-53.

Il 2025 inizia nel migliore dei modi per la Briantea84 che trova la vittoria contro una Treviso che ha fatto la sua partita. Degno di nota il pubblico delle grandi occasioni e la sfida offensiva tra Carossino, 26 punti, e De Miranda, 24. Appuntamento a settimana prossima con la sfida al vertice contro Porto Torres.