La Briantea84 avvisa: domenica 7 maggio 2023 è una data da segnare sul calendario per la società. Infatti, ieri, si è disputata la tappa di Livorno del Campionato italiano giovanile Finp (Federazione italiana nuoto paralimpico), una tappa che "segnerà la storia di un gruppo in grande crescita".

Briantea84: quarto posto con doppio esordio nel Nuoto Finp

Un risultato ottimo quello raggiunto dalla Briantea84 a Livorno, non solo per il quarto posto in classifica su 33 società sportive grazie ai 5 ori e 3 argenti conquistati, ma per dettagli che a lungo andare faranno la differenza. Il settore nuoto di Briantea84 con disabilità fisica riparte da qui per il futuro, con quattro giovani in vasca a rappresentare la BLM: due più “veterani” - Nicolò Mascheroni e Riccardo Magrassi , classe 2008 - e due alle prime esperienze - Edoardo Laguardia Camellini e Luca Colombo rispettivamente del 2010 e del 2011 -, aggregati in squadra da pochi mesi.

Con quattro atleti iscritti alle gare la Briantea ha potuto anche cimentarsi nella staffetta, in questo caso la 4x50 stile libero, opportunità concretizzata dopo diversi anni.

“Il quarto posto mi rende molto orgogliosa, considerando che avevamo solo quattro atleti iscritti alle gare - ha commentato Ilaria Spadaro, tecnico e responsabile del settore Finp canturino -. Per Camellini e Colombo si è trattato di un esordio nel campionato italiano giovanile, si sono comportati molto bene. I risultati da parte di tutti sono stati ottimi, sono arrivati molti tempi personali. Finalmente siamo riusciti a fare una staffetta, non si vedeva dai tempi in cui Mascheroni e Magrassi non gareggiavano ancora. Questo significa tanto ed è un buon segnale. Sono molto soddisfatta, da qui bisogna partire per continuare a lavorare con l’augurio di poter allargare sempre di più questo gruppo”.

I risultati delle gare