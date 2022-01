tutto rinviato

La Uisp (Unione Italiana Sport per Tutti) ha ufficializzato il rinvio a data da destinarsi della gara valevole per la terza giornata di campionato tra Las Pezia Pirates e la formazione junior della UnipolSai Briantea84 Cantù.

Briantea84: rinviata la sfida con Las Pezia Pirates

I giovani biancoblù sarebbero dovuti scendere in campo domenica 23 gennaio (ore 15.30) in Liguria. Il gruppo squadra della UnipolSai junior proseguirà regolarmente le sessioni di allenamento sul parquet del PalaMeda agli ordini dei coach Anna Serra ed Elia Turconi in attesa dei prossimi impegni a calendario.

“La Struttura di Attività Nazionale Pallacanestro dispone il rinvio a data da destinarsi della gara n° 104 in programma il giorno 23/01/2022 alle 15:30, valida per la 3ª giornata di andata tra Las Pezia Pirates e Briantea 84 Cantù per problematiche legate al Covid-19” si legge sul sito uisp.it.