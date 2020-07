Dopo la ripartenza generale dell’attività sportiva in sicurezza di Briantea84 domani, martedì 7 luglio, riprenderanno ufficialmente anche gli allenamenti di calcio, l’ultimo settore mancante all’appello a seguito dello stop causato dalla diffusione del coronavirus.

Briantea84 riparte in sicurezza: riprendono gli allenamenti di calcio

Gli atleti della Rolafer Briantea84 Cantù e del Milan for Special ritorneranno sul campo dell’oratorio San Vincenzo di Cimnago (Mb) seguendo le misure attuative del protocollo Figc (Federazione Italiana Giuoco Calcio) – Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale -. Rispetto delle regole, divisione in gruppi, in attesa di nuove indicazioni future.

“Sarà molto importante riprendere l’attività sul rettangolo di gioco – ha commentato mister Luca Brienza -. Avremo la possibilità di rivederci dopo i collegamenti virtuali degli ultimi mesi, dobbiamo sfruttare questi momenti per lavorare sul gruppo. Non ci sarà un’attenzione maniacale agli aspetti tecnici e atletici, prima di tutto dovremo seguire i protocolli di sicurezza. Anche solo ritornare ad avere confidenza con la palla sarà fondamentale, ripartiamo da qui in vista di settembre”.

Gli allenamenti si svolgeranno il martedì dalle 19.30 alle 20.30 e dalle 21 alle 22 e il giovedì dalle 19.30 alle 20.30. Le sessioni si concluderanno il 30 luglio prossimo.