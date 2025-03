Briantea84: risoluzione consensuale con coach Jaglowski

Fulmine a ciel sereno in casa Briantea84. Dopo la vittoria convincente contro Padova e il raggiungimento dei playoff con tre giornate d'anticipo, è stata ufficializzata la risoluzione anticipata del contratto di Josef Jaglowski.

Situazione contrattuale

Jaglowski aveva un contratto triennale con la società canturina e sarebbe scaduto alla fine di questa stagione. L'accordo non prevedeva opzioni di rinnovo. Questa estate, dunque, si sarebbe dovuti sedere a un tavolo o, in alternativa, passare oltre.

Periodo impegnativo

La notizia arriva in un periodo particolarmente denso di eventi per i canturini. Dopo aver perso la finale di Coppa Italia contro Porto Torres in una partita molto combattuta, la Briantea84, venerdì, inizierà il girone dei quarti di Champions Cup. Una serie di partite complesse contro squadre di prima fascia in ambito europeo. Inoltre, si è anche alle porte della fase più calda del campionato con i playoff in vista.

Il futuro

La squadra è affidata a capitan Geninazzi che guiderà gli allenamenti prima delle partite di Champions Cup. La società, da quanto emerge, si sta già muovendo per individuare un sostituto di Jaglowski, la cui impronta, sugli ultimi anni di Briantea, è decisamente importante. Il palmares parla da solo: Coppa Italia, Supercoppa e Scudetto della stella.

Sui social, Jaglowski ha scritto: "Sono grato a tutti coloro che mi sono stati accanto durante queste tre stagioni indimenticabili. Voglio ringraziare tutti i tifosi della squadra. Sono persone indimenticabili che ti sostengono con tutto il cuore in tutte le partite.

Forza Briantea".

La scelta, condivisa da struttura societaria e allenatore, arriva quindi nel massimo della serenità possibile ma con la consapevolezza che ci fossero visioni diverse nella gestione della rosa.

Geninazzi e compagni ora dovranno concentrarsi sui prossimi impegni, cercando di raggiungere tutti gli obiettivi stagionali.