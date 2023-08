L'UnipolSai Briantea84 Cantù piazza un altro colpaccio in vista della prossima stagione e si candida seriamente alla vittoria non solo in ambito nazionale, ma anche europeo: da poche ore è atterrato a Linate Maximiliano Ruggeri.

Briantea84: Ruggeri è atterrato in Brianza, altro colpaccio

Dopo aver confermato i pilastri della squadra, come Carossino, capitan Geninazzi, De Maggi e Santorelli; dopo aver messo a segno colpi del calibro di Anne Patwald, Adolfo Damian Berdun e Alessandro Sbuelz; e dopo aver riconfermato i giovani Bassoli e Tomaselli; la società brianzola si è aggiudicata le prestazioni di Ruggeri, atleta argentino punti 2.5, nato a Rosario il 23 gennaio del 1987, che torna in Italia dopo le esperienze a Sassari, Porto Torres e Genova.

Le sue prime parole i biancoblù

“Ho scelto di giocare in Briantea84 perché è una grande società, plurititolata e ho sempre desiderato di venire qui. Conosco coach Jaglowski, è stato il mio allenatore in Germania e ho avuto un bel rapporto con lui: anche questo mi ha convinto nel trasferirmi a Cantù”. “Mi aspetto il massimo, mi piacerebbe vincere qualche trofeo da aggiungere ad una già ricca bacheca del club. Abbiamo le armi per poterlo fare. Il primo obiettivo è quello di integrarmi bene nel gruppo, anche se molti dei giocatori già li conosco”. “Ho già incontrato il pubblico di Cantù quando ci ho giocato contro. A loro dico di continuare a tifarci e io cercherò di fare del mio meglio per renderli contenti”.

La carriera

Maximiliano Ruggeri, per tutti più comunemente Max, è nato a Rosario (Argentina) il 23 gennaio 1987. Ha cominciato a giocare basket alla età di 10 anni a Buenos Aires nell’A.P.E.B.I, partendo dalla serie B alla A1, per poi trasferirsi allo Cudal con cui ha vinto due scudetti. Nel 2006, a 19 anni, è volato in Italia a Sassari, nell’Anmic con cui ha vinto una Supercoppa Italiana. Lì rimarrà fino alla stagione 2013-14. Poi ha continuato a giocare in Italia al Bic Genova (2014-15), al Gsd Porto Torres (2015-16) e alla Dinamo Sassari (2016-17) prima di andare in Germania al Basket Rahden 96 (2017-18).

Negli ultimi 5 anni (dal 2018 al 2023) ha continuato la sua carriera cestistica in Spagna, alla Fundacion Aliados Valladoilid. Dal 2003 (da quando aveva 16 anni) indossa la maglia della nazionale argentina con cui ha vinto 5 campionati Sudamericani, di cui due da due da Mvp, poi una medaglia di bronzo al Parapanamericano di Toronto Canada 2015 e la medaglia di argento nella Copa America 2022 di San Pablo Brasile. Nel 2009 è stato inserito anche nel quintetto ideale della Copa America di Vancouver 2009. L’ultima esperienza in maglia albiceleste è stata al Mondiale di Dubai (giugno 2023).

Si aspetta anche Serio

Come anticipato qualche settimana fa sul nostro settimanale, inoltre, la Briantea84 è molto vicina a chiudere per Steven Serio, capitano della nazionale statunitense e vero colpo da 90 di questo mercato brianzolo. Con tutta probabilità l'ufficialità arriverà non appena tutte le carte e tutti i procedimenti burocratici saranno terminati.