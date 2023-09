Briantea84: si comincia il 21 ottobre contro Reggio Calabria

La Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina ha ufficializzato il calendario di Serie A 2023-24. Si partirà sabato 21 ottobre con la prima giornata della stagione regolare di campionato che vedrà ai blocchi di partenza 11 squadre suddivise in due gironi (A e B). Debutto casalingo per la UnipolSai Briantea84 Cantù nel gruppo A che ospiterà al PalaMeda la Farmacia Pellicanò Reggio

Calabria Bic (ore 15).

Le avversarie dell'UnipolSai

A completare il raggruppamento dei canturini ci saranno Santo Stefano Kos Group, Special Bergamo Sport, Gsd Porto Torres e Ssd Santa Lucia. Nel girone B, si trovano i campioni d’Italia in carica della Deco Metalferro Amicacci Abruzzo, Dinamo Lab Banco di Sardegna (Sassari), Menarini Wheelchair Sport Firenze, Pdm Treviso e i neopromossi e Comes Boys Taranto. Il 25 novembre si concluderanno le sfide di andata, mentre il girone di ritorno sarà in programma dal 2 dicembre 2023 al 20 gennaio 2024. A seguire quarti, semifinali e finali Scudetto.

Le partite casalinghe della UnipolSai Briantea84 Cantù verranno disputate per il quinto anno consecutivo nell’impianto sportivo di Meda (via Udine 1/A). Le indicazioni per l’accesso al PalaMeda di tifosi, fotografi e giornalisti saranno diffuse nelle prossime settimane.

Parteciperanno alla Final Four di Coppa Italia 2024 le squadre di Serie A che si classificheranno al primo e al secondo posto nei rispettivi raggruppamenti al termine della regular season del girone di andata. La data della finale è fissata nel weekend del 27 gennaio 2024 (sede da definire).

La formula

Due gironi: A da 6 squadre e il B da 5, con gare di andata e ritorno. Le prime quattro di ogni raggruppamento accederanno ai quarti di finale (andata il 10 febbraio 2024 e ritorno il 24 febbraio 2024). A seguire, al meglio delle tre gare, semifinali scudetto (2, 16 e 17 marzo) e Finali Scudetto al meglio delle tre (20 - infrasettimanale -, 23 e 24 marzo).

Il calendario della Briantea

Le partite casalinghe (in grassetto) verranno disputate al PalaMeda, via Udine 1/A Meda.

Andata

Sabato 21 ottobre , ore 15: UnipolSai Briantea84 Cantù-Farmacia Pellicanò Reggio Calabria Bic

Sabato 28 ottobre (orario da definire): Special Bergamo Sport-UnipolSai Briantea84 Cantù

Sabato 4 novembre, ore 15: Gsd Porto Torres-UnipolSai Briantea84 Cantù

Sabato 11 novembre , ore 20.30: UnipolSai Briantea84 Cantù-Ssd Santa Lucia

Sabato 25 novembre, ore 15.30: Santo Stefano Kos Group-UnipolSai Briantea84 Cantù

Ritorno

Sabato 2 dicembre, ore 15: Farmacia Pellicanò Reggio Calabria Bic-UnipolSai Briantea84 Cantù

Sabato 9 dicembre , ore 20.30: UnipolSai Briantea84 Cantù-Special Bergamo Sport

Sabato 9 dicembre , ore 20.30: UnipolSai Briantea84 Cantù-Special Bergamo Sport
Sabato 16 dicembre , ore 15: UnipolSai Briantea84 Cantù-Gsd Porto Torres

, ore 15: UnipolSai Briantea84 Cantù-Gsd Porto Torres Sabato 13 gennaio, ore 15: Ssd Santa Lucia-UnipolSai Briantea84 Cantù

Sabato 20 gennaio , ore 15.30: UnipolSai Briantea84 Cantù-Santo Stefano Kos Group

Quarti di finale: 10 febbraio-24 febbraio

Semifinali: 2 marzo-16 marzo-17 marzo

Finali: 20 marzo-23 marzo-24 marzo

Si inizia con gli allenamenti

Nel frattempo alcuni giocatori della società canturina hanno già ripreso a mettersi in forma in vista dell'inizio del campionato, anche se la preparazione ufficiale agli ordini di coach Josef Jaglowski dovrebbe cominciare con tutta probabilità la prossima settimana, contestualmente all'arrivo di tutti i giocatori dell'attuale roster sul territorio brianzolo.