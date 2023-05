Terza edizione, una nuova pagina della storia del torneo. Il Memorial Conti - quadrangolare di basket di livello base open - rivolto ad atleti con disabilità intellettivo e relazionale, intitolato alla memoria di Luigi Conti e Paolo Pozzi, si è chiuso nel segno del successo.

Briantea84: successo per il Memorial Conti

Nella cornice del PalaMeda la manifestazione organizzata da Briantea84 e patrocinata dal Comune di Meda e da Fisdir (Federazione Italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali), ha fatto vivere una domenica 28 maggio nel segno dello sport ad oltre 100 persone tra atleti, tecnici e volontari. Trionfo del Team Edera (S.E.I. Asd Sport e Inclusione) che ha battuto la BCC Cantù Briantea84 in una finale dalle grandi emozioni. Screwers Basketball Team ha chiuso al terzo posto dopo la finalina giocata contro Siamo tutti special people dell’Us Basket Como.

Non solo partite. Al mattino una rappresentanza del Sant’Ambrogio Basket di Mariano Comense è scesa in campo per un momento ludico con gli atleti delle 4 squadre, nel segno dell’inclusione. Ad

abbellire le finali del pomeriggio, invece, presenti le ginnaste della Kreativegym Asd Ginnastica coreografica e acrobatica di Cantù con delle esibizioni accolte con grande soddisfazione dal pubblico sugli spalti.

A margine del torneo, le premiazioni con ospiti d’eccellenza. A consegnare coppe, medaglie e i cadeaux in legno firmati Falegnami ad Alta Quota c’erano Stefania Tagliabue (vicesindaco e assessore allo sport del Comune di Meda), Linda Casalini (referente nazionale Fisdir Lombardia), Pierluigi Marzorati (icona del basket canturino), Gianantonio Tomaselli (presidente Briantea84) e Silvano Conti, papà di Tommaso, uno degli atleti canturini. Oltre dieci anni di vita vissuta da genitore nella società biancoblù e il sogno di poter ricambiare quanto ricevuto nel passato dal padre e dallo zio.

Event Sponsor è stato Medical San Giorgio Srl con tante le realtà del territorio che hanno deciso di donare il loro supporto benefico per la realizzazione dell’evento, in segno di appartenenza per

continuare a costruire opportunità insieme.

Stefania Tagliabue:

“Compimenti a tutti gli atleti, è stata una giornata fantastica di sport. Ringrazio Briantea84 perché ormai con il Comune di Meda collabora per queste iniziative stupende”.

Linda Casalini:

“L’inclusione si fa con i fatti e non con le parole e qui lo dimostrate da tanti anni. Il basket è nato qui e continua qui, specialmente quando si parla di sport per atleti con disabilità.

Nasce dall’amicizia, dai contatti, dalle persone che ci credono e dai piccoli che impareranno a vivere in una società migliore”.

Pierluigi Marzorati:

“Ho fatto il tifo per la Briantea84, ma bisogna fare i complimenti a chi è stato più bravo (Team Edera, ndr). Penso che tutte le quattro squadre ricorderanno questa esperienza

per tanto tempo”.

Gianantonio Tomaselli:

“A nome di tutta Briantea84, ringrazio il team che ha collaborato per la realizzazione di questo evento. Grazie agli ospiti e a tutti quelli che hanno partecipato”.

Silvano Conti:

“Ringrazio tutti quelli che hanno supportato questo torneo, le squadre e gli ospiti. Un grazie a Briantea84 perché anche quest’anno siamo riusciti a fare una bella festa e vedremo di

esserci anche l’anno prossimo”.

I RISULTATI (partite da 4 tempi di 6’ ciascuno. Finalissima da 4 tempi di 10’ ciascuno).

Semifinali:

BCC Cantù Briantea84-Screwers 37-23

Siamo tutti special people-Team Edera 14-32

Finali:

Siamo tutti special people-Screwers 17-18

Team Edera-BCC Cantù Briantea84 44-53

CLASSIFICA