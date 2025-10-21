Briantea84: via alla campagna abbonamenti

Una rivoluzione all’orizzonte, un passaggio storico e culturale importante a Cantù. Pionieristico come sempre. Briantea84, fin dalle sue origini impegnata nella promozione dello sport paralimpico e dei suoi valori, soprattutto verso le nuove generazioni, lancia quest’anno la sua prima campagna di abbonamento: “Una nuova era”.

Il progetto

Da questa stagione sportiva, sarà introdotto un biglietto a pagamento per assistere alle partite del Campionato di Serie A Fipic (Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina) al PalaMeda. Prima società di Serie A in Italia a scegliere di sfondare il muro della gratuità e accettare una grande sfida culturale: lo sport paralimpico è sport e come tale va vissuto e valorizzato. Si tratta di una scelta di grande portata, che vede la società biancoblù in campo da mesi nello studio e nella pianificazione del progetto di ticketing, per garantire la massima partecipazione da parte di tutte le realtà che compongono, ormai da anni, la cornice di pubblico straordinaria di un palazzetto riconosciuto ben oltre i confini nazionali.

La scelta

Perché c’è un momento in cui lo sport cambia passo, quando non lo guardi più solo perché “fai del bene”, ma perché è bello e avvincente. Perché è autentico ed emozionante. E quando decidi di acquistare un biglietto, stai facendo molto più che entrare in un palazzetto. Un biglietto è un gesto semplice, ma pieno di significato. È rispetto. È sostegno. È cultura. La stessa su cui Briantea84 investe incessantemente, da oltre 15 anni e in maniera gratuita, nelle scuole, negli oratori e nelle associazioni sportive per arrivare a parlare a sempre più giovani e permettere loro di scoprire nuovi orizzonti attraverso le testimonianze concrete degli stessi atleti della prima squadra della Unipol Briantea84 Cantù. Oltre cinquemila giovani incontrati ogni anno, un movimento che esige un nuovo modo di guardare lo sport paralimpico.

Il presidente

Gianantonio Tomaselli, presidente Briantea84: “Cari tifosi di Briantea84, la nuova stagione sta per cominciare ed è il momento di stringerci ancora una volta attorno alla nostra squadra! Quest’anno più che mai avremo bisogno di tutto il vostro calore, la vostra voce, la vostra presenza sugli spalti. Infatti, ci sarà una novità importante: per la prima volta in Italia nello sport paralimpico, introdurremo il pagamento del biglietto alle nostre partite al PalaMeda. È una scelta non facile, ma necessaria per continuare a crescere, a migliorarci e a costruire qualcosa di ancora più grande, insieme a voi. Sostenere questo progetto significa credere nello sport, nei valori che Briantea84 rappresenta e nella forza di una comunità che non si arrende mai. Aderite alla campagna abbonamenti o acquistate i biglietti per le singole partite e venite a vivere ogni partita con noi. Perché il vostro tifo è il nostro motore. Vi aspettiamo al palazzetto”.

La responsabile di Briante84

Silvia Galimberti, responsabile Briantea84: “La scelta di avere un vero e proprio biglietto a pagamento per assistere alle partite della nostra squadra non nasce oggi: è l’esito di un lungo, anzi lunghissimo viaggio. Vent’anni fa l’obiettivo era avere un pubblico, far conoscere la bellezza dello sport paralimpico e, in particolare, del basket in carrozzina. Abbiamo lavorato intensamente tutti questi anni per creare l’interesse e l’amore per uno sport che non è in prima pagina. Ci siamo riusciti: abbiamo riempito ogni tipo di arena e oggi il nostro PalaMeda da 1.200 posti è spesso sold out. Siamo unici e riconosciuti in Europa (e anche un po’ oltre) per questo motivo. Credo che il nostro pubblico oggi sia pronto e lo siano in generale tutte le persone che guardano con interesse e sempre maggiore coinvolgimento lo sport paralimpico. È ora di cambiare visione, spostando l’asticella ancora un po’ più in là. Briantea84 è pioniera da sempre e anche stavolta sogna in grande”.

Abbonamenti e biglietti, come fare

Da oggi, martedì 21 ottobre, partirà la campagna abbonamenti per la stagione 2025-26: le tessere saranno acquistabili sul sito Vivaticket e comprenderanno le 9 partite casalinghe della regular season. Nei prossimi giorni, invece, sarà aperta la vendita dei biglietti per la prima partita del PalaMeda a calendario: Unipol Briantea84Cantù-Crich Pdm Treviso di sabato 8 novembre alle 20.30. Seguiranno informazioni sui canali di comunicazione del club.