Ci sono giornate che rimangono negli annali e non solo per le vittorie. Perché se è vero che la Briantea84 in maglia AC Milan ha trionfato nella venticinquesima edizione del Memorial Romanò - alla memoria di Emilio e Dino Romanò - è altrettanto certo che dietro ci sono sempre storie da raccontare. Andrea Frigerio, portiere classe 2005, ha contribuito alla vittoria del trofeo con un colpo di reni in occasione dei calci di rigore, dopo che la finale primo-secondo posto con i francesi del Losa Le Fayet era terminata sul 3-3. Crescita, dedizione: nuovi talenti. Un gruppo, quello del Milan for Special che settimana prossima debutterà nel nuovo campionato Figc Dcps con i test match di Milano. Una squadra in forte evoluzione che continuerà a regalarci soddisfazioni. Sabato da ricordare questo primo ottobre con il campo di Cimnago - Lentate sul Seveso, Mb - che ha ospitato ben 9 gare. Il quadrangolare del Memorial, vinto appunto da Briantea84, e le finali della Ro.La.Fer. Cup 2022 patrocinata dal Csi di Como in cui la Rolafer Briantea84 Cantù ha disputato una sfida di tutto rispetto in finale contro il Real Asnago che però ha avuto la meglio, di misura: 1-0.

Briantea84 vittoria al Memorial Romanò, secondo posto nella Rolafer Cup

Grande affluenza intorno al rettangolo di gioco, i tifosi hanno risposto presente. In serata il momento delle premiazioni, di squadra e individuali, consegnati da Oreste Romanò (Patron della Rolafer), Maria Rosa (moglie di Oreste Romanò), Cristina Romanò (Figlia di Dino Romanò) -, Serafino Grassi (Sindaco Novedrate), Marco Boffi (vice sindaco Lentate sul Seveso), Silvia Galimberti (Direzione, Sviluppo e Sponsorship di Briantea84), Angela Zaccaria (Consigliere Briantea84) - e don Marcello (parroco Comunità Pastorale di Lentate sul Seveso).

“Il torneo è stato emozionante, abbiamo iniziato alla grande e spero che l’annata possa continuare così - ha commentato Francesco Ronchetti, capitano della Rolafer e membro dello staff del settore calcio di Briantea84 -. Peccato per la sconfitta in finale contro Real Asnago, ma il gruppo c’è. L’aspetto più bello di questo Memorial è stato ripartire in così tanti, con un grande spirito: un modo per ricordare al meglio il nostro caro Alfredo Marson”.

RISULTATI

MEMORIAL ROMANÒ

ore 11.00: QUALIFICA 1 - Briantea84 (Milan for Special) - Losa Le Fayet 6-4

ore 12.00: QUALIFICA 2 - Integra Cassina Nuova - Sporting 4E (Inter for Special) 0-0 (2-3 d.c.r.)

ore 14.30: SEMIFINALE 1 - Briantea84-Sporting 4E 5-0

ore 15.15: SEMIFINALE 2 - Losa Le Fayet-Integra Cassina Nuova 11-2

ore 16.00: FINALE 3°-4° San Carlo Fecchio-Scs Socco (Ro.La.Fer Cup) 1-3

ore 17.00: FINALE 3°-4° Sporting 4E-Integra Cassina Nuova 2-1

ore 17.45: FINALE 1°-2° Real Asnago Imbiancature Marelli-Rolafer Briantea84 Cantù (Ro.La.Fer Cup) 1-0

ore 18.45: FINALE 1°-2° Briantea84-Losa Le Fayet 3-3 (4-3 d.c.r.)

CLASSIFICA MEMORIAL ROMANÒ

Primo: Briantea84 (Milan for Special)

Secondo: Losa Le Fayet

Terzo: Sporting 4E (Inter for Special)

Quarto: Integra Cassina Nuova

Miglior giocatore: Matteo Ambrosini (Sporting 4E)

Miglior marcatore: Kevin Sonic (Losa Le Fayet)

Miglior portiere: Marco Stoppa (Integra Cassina Nuova)

CLASSIFICA RO.LA.FER. CUP 2022

Primo: Real Asnago Imbiancature Marelli

Secondo: Rolafer Briantea84 Cantù

Terzo: Scs Socco

Quarto: San Carlo Fecchio