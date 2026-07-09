Il 47° Trofeo Città di Cantù ha visto i pattinatori della Brianza Inline misurarsi in un denso fine settimana di competizioni.

Brianza Inline protagonista al Trofeo Città di Cantù

Nelle prove di combinata Formula Tiezzi per la categoria Giovanissimi, Beatrice Pace coglie una valida 6a piazza, ben seguita nel gruppo da Aurora Pozzi (17a), Fatima Boukari Gondei (30a), Ginevra Moscatelli (31a), Sofia Crippa (34a) e Irene Carlomagno (64a). Al maschile, Enea Cereda porta a termine le sue fatiche al 33° posto. Salendo tra gli Esordienti, Daniel Meneghello trova lo spunto per piazzarsi 9°, precedendo i compagni Samuele Novati (25°) e Riccardo Filoso (32°). Tra le atlete della stessa categoria, Dalia Pannace termina 13a, Camilla Longoni si assesta in 31a posizione, mentre risulta (NP) Maddalena Gaia Branca.

Ragazzi 12 e Ragazzi femminile

Passando alla categoria Ragazzi 12 femminile, Elisa Marelli conquista la 2a posizione nei 2000 metri in linea spingendo davanti a Cecilia Tagliabue (4a). Sulla distanza veloce dei 200 metri sprint le posizioni si invertono, con Cecilia Tagliabue che risale in 3a piazza ed Elisa Marelli che conclude 11a. Nel numeroso plotone della categoria Ragazzi femminile, Nina Ferrario centra l’8a posizione nella 3000 metri a punti. Tengono le ruote del gruppo completando la gara con tenacia anche Giorgia Dal Santo (22a), Aurora Tagliabue (23a), Aurora Arnaboldi (25a), Allegra Rusconi (65a), Giada Boano e Beatrice Bosco (appaiate in 89a posizione), Matilde Fumagalli (93a) e Carola Corti (97a).

Gare sprint e risultati maschili

Sulle ruote veloci dei 300 metri sprint, è Aurora Tagliabue a ottenere la 9a posizione. A seguire arrivano Allegra Rusconi (17a), Nina Ferrario (27a), Aurora Arnaboldi (33a), Giada Boano (35a), Giorgia Dal Santo (62a), Matilde Fumagalli (67a), Carola Corti (89a) e Beatrice Bosco (100a). Al maschile, Luca Marelli gestisce le forze e chiude 9° nella gara a punti e 12° a sprint, mentre Riccardo Peyre’ è 10° in volata e 25° nella prova di fondo.

Allieve e Seniores

Tra le Allieve, Giorgia Bonaventura conclude 21a nella 500 sprint e 33a nella impegnativa 10000 a eliminazione. Insieme a lei accumula preziosa esperienza in pista Lucia Sangiorgio, che chiude le due prove rispettivamente 52a e 39a. I Seniores confermano infine la solidità della compagine: nei 10000 a eliminazione Riccardo Bossi regge bene il ritmo sgranato del gruppo piazzandosi 8°, con Samuele Stocco 14°. Nello sprint, Riccardo Bossi si ferma all’11° posto e Samuele Stocco al 25°. Al femminile, la costante Vittoria Pizzini completa il tracciato al 21° posto nella distanza breve e al 22° nella gara a eliminazione.