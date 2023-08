Brilla l'argento Europeo del brianzolo Luca Bandirali con l'Italia Under16

Fa festa anche il Progetto Giovani Cantù per l'argento europeo centrato da Bandirali come ammette orgoglioso Sergio Borghi responsabile tecnico del PGC:

"Luca è un ragazzo che ha saputo con la sua forza di volontà, unita a mezzi tecnici ed atletici importanti, conquistare l'attenzione del settore squadre nazionali in modo molto positivo. Noi lo abbiano coinvolto nel nostro settore giovanile dalla categoria u13 e da subito ha saputo farsi trovare pronto ogni giorno a lavorare con volontà. Chiaramente siamo orgogliosi del percorso che ha fatto questa estate con la maglia azzurra prima quella Under15 e poi "sottoeta" con quella Under16, raggiungendo un argento europeo che ci riempie di orgoglio. "Il Bando" non deve smettere di crescere nel lavoro quotidiano e fa parte di un gruppo di lavoro che saprà esaltarne le qualità e saprà trarre i benefici anche della sua crescita. Luca è ragazzo di una educazione e di una semplicità uniche e invidiabili qualità che sono la base per quello che potrebbe essere un prospetto nazionale interessante. E non è l'unico dell'annata 2008 e del nostro settore giovanile in generale".