Ha 19 anni e ha conquistato il bronzo mondiale in Florida. L'assese Alessandro Micciché non è più solo una promessa del karate, ma una vera e propria certezza.

Bronzo mondiale in Florida per Micciché

La sua passione per questa disciplina inizia fin da piccolo e subito entra a far parte della squadra del Karate Do Canzo, guidata dal maestro Paolo Chiavenna. Micciché ha conquistato il podio aggiudicandosi la medaglia di bronzo nel combattimento nella specialità Shobu Ippon. E ha inoltre agguantato il 7° posto nel Kata nella categoria Juniores e rispettivamente il 10° e l’ 8° posto nella categoria Kata Seniores e Kata All Styles.

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 16 luglio 2022 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui