Buona la prima: gli Under17 del PGC travolgono Legnano

Buona la prima di campionato per la squadra Under17 Eccellenza del PGC, Progetto Giovani Cantù.

Esordio vincente in casa del PGC

La formazione diretta da coach Antonio Visciglia e griffata Generali Buelli e Rasero ha aperto nel miglior modo possibile il suo girone debuttando tra le mura amiche con una larga vittoria contro ABA Legnano per 104-64. Successo in cassaforte già all’intervallo trascinati dal top scorer Simone Ventura. Gli Under17 baincoblù torneranno in campo giovedì 9 ottobre ospiti della Vanoli Cremona.

Tabellino Generali Buelli e Rasero-Aba Legnano 104-64

Parziali: 26-12, 52-22, 74-38

Generali Buelli e Rasero Cantù: Marelli 7, Sironi 6, Moscatelli, Villa 3, Fossati 9, Zotti Pavlovic 8, Ventura 24, Buzzi, Fortis 15, Alexa 6, Bagordo 9, Ring 17. All. Visciglia, Vice All. Rumi, Pietri, Girotto.

Accademia Basket Altomilanese: Genoni, Caccia 8, Garavaglia 2, Ladina 9, Morelli 10, Petter 2, Ndoja 8, Bignardi, Caparrotta 2, Vito 5, Rotondi 2, Bettinelli 16. All. Losco.