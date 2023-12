Buona la prima per la UnipolSai junior, vittoriosa contro Torino nel campionato Uisp

La UnipolSai Briantea84 Cantù junior ha debuttato con vittoria nella nuova stagione del campionato Uisp di basket in carrozzina. Nel pomeriggio di domenica del PalaMeda la gara contro Hb Uicep Torino è finita 75 a 62, sfida valevole per la terza giornata del torneo (le prime due a calendario sono state rinviate, ndr).

Oggi giornata di esordi: prima partita ufficiale per Margherita Contrastini (10 anni) e Riccardo Savi (7 anni e mezzo), coach Gianluca Bernini alla guida in panchina supportato da Marco Tomba, insieme alla new entry Marta Rigamonti.

La partita

Primi 10’ di livello, giocati punto a punto da entrambe le squadre. Nel finale di quarto la UnipolSai junior inizia a prendere le distanze (21-16), vantaggio poi concretizzato nel tempo successivo con la UnipolSai sul +11 (33-22) a 3’ dall’intervallo, poi Torino si rende pericoloso a referto. Sugli scudi Vallebona che con 6 punti nel finale chiude all’intervallo con il 38-26. Dopo la pausa tabellone bloccato per oltre 4’, poi la sblocca la UnipolSai junior e incrementa il vantaggio. Torino non molla e nell’ultimo quarto pizzica a referto i biancoblù che sono bravi a mantenere la sicurezza della guida della gara. Tempi: (21-16, 38-26, 52-39, 75-62), finale: 75-62.

Le parole di coach Gianluca Bernini

“Sono emozionato per aver guidato per la prima volta la squadra - ha commentato coach Gianluca Bernini - un traguardo. Sono ancora più emozionato nell’aver visto Margherita e Riccardo debuttare con il sorriso stampato sul viso. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, ma la abbiamo preparata bene e siamo contenti di questi 75 punti”.

Tabellini

UnipolSai Briantea84 Cantù junior 75 (Vallebona 31, Caspani 12, Sbuelz 11, Tomaselli 10, Makram 8, Ceesay 2, Cauli 1, Bernini S., Martella, Tripoli, Contrastini, Savi). Coach Bernini

Hb Uicep Torino 62 (Balsamo 19, Canella 14, Pistone 12, Sinicco 5, Roncone 4, Gilbert 4, Wadang 2, Palmieri 2, Mendolicchio, Sardano, Veneziano). Coach Sacco