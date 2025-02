Christian Burns lascia la Pallacanestro Cantù.

La comunicazione

A comunicare la risoluzione del contratto è stata l'Acqua S. Bernardo Pallacanestro Cantù, che ha specificato di aver risolto ieri - martedì 4 febbraio - il contratto in essere con l’atleta Christian Burns. "Il club ringrazia sentitamente Christian per l’impegno e la professionalità dimostrati in questa sua seconda esperienza a Cantù e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera".

La carriera

Burns lascia dunque Cantù per andare a giocare in serie A1, a Cremona. Il giocatore, ala pivot classe 1985, nella sua lunga carriera ha giocato in diverse squadre. Tra queste ha militato, in Italia, a Brescia, Milano e Napoli. In Nazionale ha giocato le fasi finali dei Campionati Europei, arrivando fino ai quarti di finale dove la Nazionale viene battuta il 13 settembre dalla Serbia.