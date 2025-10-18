Cabiate si arrende nel finale alla capolista Erba che fa poker, cade in casa anche Rovello

Non hanno deluso le attese gli anticipi del 4° turno del girone B di Divisione Regionale 1 che si sono giocati ieri sera con protagoniste le squadre lariane.

La sfida alla capolista

Fari puntati sul derby brianzolo a Cabiate dove i padroni di casa hanno dato filo da torcere alla capolista Le Bocce Erba che alla fine l’ha spuntata ma sudando e non poco.

“Peccato- dice Matteo Borghetti coach di Cabiate – perchè la gara è stata molto equilibrato nella prima parte e siamo stati bravi a non fare scappare Erba. Dopo l’intervallo però siamo partiti male e nel terzo quarto siamo finiti a -12. Ancora una volta abbiamo recuperato ma nel finale alcuni canestri importanti di Erba hanno chiuso la contesa. Per noi è la terza sconfitta di fila in un inizio di campionato che ci ha visto affrontare tutte squadre di alta classifica”.

L’altro anticipo

In anticipo ieri sera stop in volata e di misura per il Rovello Porro di coach Alessandro Monti che si è arreso a domicilio contro la Civatese dopo essere stato a lungo avanti.

I tabellini delle lariane

Pall. Cabiate – Le Bocce Erba 63 – 72

Parziali 13-17, 33-34, 48-56

Pall. Cabiate : Bassi Angelo 16, Dascola Loris 14, Terraneo Mattia 10, Passero Davide 6, Strambini Pietro 6, Borghesi Alessandro 5, Gromero Riccardo 3, Veggetti Matteo 3, Pessina Daniele, Appennini Luca ne, Migliori R. ne, Sironi T. ne, All. Borghetti.

Erba : Clerici Alex 20, Allevi Alessandro 14, Cagnazzo Stefano 12, Caviezel Fabio 7, Stillo Francesco 6, Brambilla Carlo 5, Baruffini Francesco 4, Caimi Francesco 4, Corti Gianluca, Ratti Andrea, Sivaglieri Giorgio, Diobono Diego ne, All. Bocciarelli.

Basket Rovello – Civatese 66 – 69

Parziali 16-17, 32-27, 49-46

Basket Rovello : Bosa Andrea 18, Caccia Luca 13, Figini Leonardo 12, Tomaselli Jacopo 10, Borsani Ticcardo 5, Castiglioni Filippo 4, Canton Marcello 2, Donegà Luca 2, Losa Riccardo 0, Salvato Riccardo ne, All. Monti Alessandro.

Giovanile Civatese : Castagna Daniele 22, Corti Andrea 15, Tentori Filippo 13, Galli Daniele 12, Brusadelli Riccardo 4, Bianchi Simone 3, Lomasto Marco, Minari Luca, Minari Simone, Negri Alessandro, Panzeri Fabio, Sberna Davide ne, All. Pozzi

Il cartellone del 4° turno d’andata girone B

Venerdì 17 FL Monza-Morbegno 75-69, Vimercate-Lecco 68-74, Rovello-Civatese 66-69, Cabiate-Erba 63-72, Varedo-Binzago 64-66, domenica 19 Sondrio-Agrate, Villasanta-Nibionno.

Classifica del girone B

Le Bocce Erba, Binzago 8; Lecco 6; Vimercate, Agrate Brianza, Civatese, Rovello Porro,Villasanta, Nibionno , Varedo 4; Cabiate, FL Monza 2; Morbegno, Sondrio 0.