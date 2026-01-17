Cade la capolista Alebbio a Erba, colpi corsari di Tavernerio e  SB’83

Fuochi d’artificio e botti d’inizio anno negli anticipi del 13° turno, l’ultimo d’andata, nel campionato di Divisione Regionale 3.

Le gare

Si sono giocate tre gare davvero scoppiettanti che hanno regalato tutti colpi ad effetto, Copertina meritata per il CDG Erba che ha compiuto l’impresa a domicilio imponendo il primo ko stagionale alla capolista Alebbio Como che comunque può brindare al titolo d’inverno. Già perchè la sua immediata inseguitrice, la Virtus Cermenate è caduta in casa per mano di un ottimo Tavernerio che l’aggancia così al secondo posto. Poco distante e in contemporanea ko casalingo anche per i Cucciago Bulls battuti nel derby brianzolo dalla SB’83 Cermenate. Oggi in programma altre tre gare del turno che ci completerà domenica con il derby Guanzate-GS Villa Guardia.

Il cartellone completo dell’13° turno, ultimo d’andata

Giovedì 15 Virtus Cermenate-Tavernerio 57-61, CDG Erba-Alebbio Como 79-73, Cucciago Bulls-SB’83 Cermenate 49-56; venerdì 16 Basket 2000 Turate-Albavilla, Playground Team-Senna, Sant’Ambrogio Mariano-Abc Lomazzo; domenica 18 ore 20.30 OSG Guanzate-GS Villa Guardia.

La classifica aggiornata del girone E

Alebbio Como 24; Virtus Cermenate, Basket Tavernerio 22; Playground Team, Senna 16; OSG Guanzate 14; Cucciago Bulls, CDG Erba 12; ABC Lomazzo 10; GS Villa Guardia, SB’83 Cermenate 8; Sant’Ambrogio Mariano Comense 6; Basket 2000 Turate, Albavilla 2.