Cadorago batte in finalissima Inverigo: vince la 1° DR Summer League

Ieri sera, domenica 22 giugno, è calato il sipario sulla prima edizione del DR Summer League, a trionfare è Cadorago.

Cadorago vince la DR Summer League

L'innovativo torneo estivo riservato a squadre Senior, organizzato dal Basket Tavernerio dal 16 al 22 giugno, è giunto al termine. Dopo una lunga settimana di partite, il successo ha premiato il Cadorago che in finalissima ieri sera ha superato il Gigante Inverigo per 98-92. Su terzo gradino del podio il Brusuglio che ha battuto in volata il Villa Guardia per 82-78. Al quinto posto invece l'Antoniana Como che ha regolato il Groane Lentate per 82-62.

Calendario del week-end finale

Sabato 21 giugno: ore 19.45 e 21.15 semifinali Cadorago-Villa Guardia 91-67, Inverigo-Brusuglio 86-62, ore 19.30 finale 9°-10 Meda-Binzago e ore 21.45 finale 7°-8° posto Mariano-Tavernerio 67-83.

Domenica 22 giugno: ore 19 finali 5°-6° Antoniana-Groane Lentate 82-62, finale 3°-4 posto Villa Guardia-Brusuglio 78-82, ore 21 finalissima 1°-2° posto Cadorago-Inverigo 98-92.

Il programma del 1° DR Summer League

Lunedì 16 giugno: Antoniana-Brusuglio 76-91, Cadorago-Binzago 82-43, Villa Guardia-Mariano 63-50, Inverigo-Meda 95-48.

Martedì 17 giugno ore 20 Groane-Villa Guardia 62-65, ore 21.45 Meda-Mariano 55-65, ore 20 Antoniana-Cadorago 76-84, ore 21.45 Tavernerio-Brusuglio 71-82.

Mercoledì 18 giugno ore 20 Tavernerio-Cadorago 67-65, ore 21.45 Binzago-Antoniana 43-80, ore 20 Groane-Mariano 77-62, ore 21.45 Villa Guardia-Inverigo 74-79.

Giovedì 19 giugno ore 20 Groane-Inverigo 43-113, ore 21.45 Meda-Villa Guardia 59-87, ore 20 Tavernerio-Binzago 20-0, ore 21.45 Brusuglio-Cadorago 75-94.

Venerdì 20 giugno: ore 20 Tavernerio-Antoniana 62-69, ore21.45 Binzago-Brusuglio 63-71, ore 20 Mariano-Inverigo 71-90, ore 21.45 Groane-Meda 99-46.

Classifiche

Classifica Girone A: Olimpia Cadorago, Brusuglio 6; Antoniana Como, Tavernerio 4; Binzago 0.

Classifica Girone B: Inverigo 8; Gs Villa Guardia 6; Groane Lentate 4; Mariano 2; Meda 0.