Cairoli è il nuovo presidente del Gs Junior Calcio

Ha iniziato a giocare a calcio quando era piccolo e ora, a 57 anni, Paolo Cairoli è diventato il presidente del Gs Junior Calcio di Fino Mornasco.

Racconta il nuovo presidente:

Dopo l’esperienza in Junior Cairoli ha giocato anche nel calcio Fino e a Casnate, inoltre, mentre si allenava ha iniziato anche la carriera come allenatore:

Il ruolo di giocatore-allenatore non è pesato a Cairoli:

"Entravo in campo verso le 17.30, allenavo i ragazzi, poi mi allenavo io. Al sabato accompagnavo i ragazzi alle partite e la domenica era il mio turno. Ho fatto così per anni".

Paolo ora è il nuovo presidente del Gs Junior Calcio:

"Alla ripresa della stagione non so se allenerò, ma di certo, anche se ora sono il presidente, se ci fosse bisogno sono pronto a dare una mano. Mi sono messo in gioco, spinto dall’amore che ho per la società, per la passione verso il calcio e i ragazzi che fanno parte della Junior".