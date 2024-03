Cala il sipario nel segno della capolista Mariano

Si è chiusa giovedì sera l'ultima giornata della prima fase nel girone J lariano del campionato di basket Divisione Regionale 3.

La capolista

Il sipario è calato nel segno della capolista Vismaravetro Mariano che ha vinto anche contro il Cucciago confermandosi regina del girone. Dietro al secondo posto e qualificate per il girone Gold SB'83 Cermenate sconfitta in casa dalla Sampietrina e agganciata dal Triuggio. Colpo esterno per il Playground Team corsaro ad Albavilla mentre si segnala il successo del fanalino di coda Leopandrillo Cantù nel derby con Senna. Ora si attende il calendario della seconda fase.

Questi i risultati dell'11° turno ultimo di ritorno girone J

Domenica 17/3 Guanzate-Socco 54-66, giovedì 21 Cucciago Bulls-Vismaravetro Mariano 65-71, Leopandrillo Cantù-Senna 74-55, Meda-Triuggio 39-71, I Gladiatori Albavilla-Playground Team 46-60, SB'83 Cermenate-Sampietrina 61-62.

La classifica aggiornata e finale del girone J

Vismaravetro Mariano 38; Lambers Triuggio, SB’83 Cermenate 34; Playground Team 28; I Gladiatori Albavilla, Senna 22; Socco Fino 20, Sampietrina 18; Cucciago Bulls 16; Meda, OSG Guanzate 12; Leopandrillo Cantù 6.