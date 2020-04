Calcio dilettanti arriva a Como l’incontro “Stiamo in contatto” giovedì 16 aprile

Calcio dilettanti un’iniziativa on line per le società nostrane.

Calcio dilettanti appuntamento per i dirigenti dei club lariani coni delegati regionali

Arriva anche a Como l’iniziativa “Stiamo in contatto” promossa dalla delegazioni lombarde del CRL e voluta dal consigliere comasco del Comitato Regionale Lombardia Mario Tavecchio e dal Delegato Figc della provincia di Como Donato Finelli. Un’iniziativa importante in questo momento di emergenza e di sospensione delle attività promossa dal C.R.L per rinsaldare i contatti diretti con i dirigenti delle società sul territorio. Il ciclo di riunioni è iniziato il 27 marzo scorso e si concluderà il prossimo 17 aprile. Dopo aver toccato le province di Milano, Brescia, Bergamo, Cremona, Mantova e Lodi gli incontri online organizzati dalle Delegazioni lombarde per sopperire all’attuale impossibilità di incontrare i rappresentanti dei club e allo stesso tempo fare il punto della situazione, arriva come detto a Como ed è previsto per domani giovedì 16 aprile alle ore 18.

“Con l’iniziativa #stiamoincontatto i Delegati ed i loro staff hanno voluto tenere vivi i rapporti con le affiliate – commenta il presidente del Comitato Regionale Giuseppe Baretti – e le riunioni cui ho preso parte fin qui hanno testimoniato l’apprezzamento da parte dei dirigenti che, come tutti noi, sentono la mancanza anche di questi contatti così come, ovviamente, dei campi di gioco. Le società hanno anche ben compreso che nell’attuale fase ancora non possiamo ipotizzare date certe per la ripresa dell’attività, che purtroppo saranno dettate più dall’emergenza che da autonome decisioni. Ma per tutti è chiarissimo che l’aspetto da privilegiare ora è quello sanitario. Colgo l’occasione, anzi, per ringraziare tutte le Delegazioni e le società che hanno indetto e partecipato a sottoscrizioni e donazioni per dare il proprio contributo alle strutture sanitarie impegnate nell’affrontare l’epidemia. Questo è il grande cuore dei Dilettanti – conclude Baretti – e al momento opportuno il Comitato e le istituzioni dovranno mettere a loro disposizione tutti gli strumenti e i mezzi per poter riprendere la propria funzione sociale a tutti i livelli”. Ricordiamo che per partecipare alla riunione online bisogna scaricare su computer o smartphone l’app “Zoom Meeting”

