Calcio dilettanti, confermati i format attuali dei campionati 2020/21

Calcio dilettanti: comunicazioni importanti dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lombardia.

Calcio dilettanti: il presidente del C.R.L. Giuseppe Baretti: “Non abbiamo voluto snaturare i campionati regionali”

Novità importanti per il calcio dilettanti che interessano anche tante squadre della nostra provincia. Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lombardia che ha ratificato le richieste di iscrizione ai campionati regionali 2020/21 pervenute da parte delle società aventi diritto. Sono risultate così iscritte 50 società della categoria Eccellenza, 100 di Promozione, 200 di Prima categoria, 383 di Seconda categoria, 72 Under 19 A, 153 Under 19 B, 35 Under 17 elite, 70 Under 17 regionale, 82 Under 16, 33 Under 15 elite, 75 Under 15 regionale.

Anche il movimento femminile ha confermato i propri numeri con 16 squadre iscritte in Eccellenza, 26 in Promozione e 14 nell’Under 19. Per il calcio a cinque, 15 sono le iscritte in Serie C1 e 29 in Serie C2. Il Consiglio CRL ha così deciso di mantenere l’attuale format dei campionati regionali quanto al numero di gironi adeguando solamente il numero delle squadre per girone al fine di conservare la parità numerica di partecipanti a ciascun raggruppamento, evitando così turni di riposo in considerazione anche dell’eguale numero di giornate che l’eventuale girone dispari comporterebbe rispetto ad un girone a pari squadre.

Questo il commento del presidente del C.R.L. Giuseppe Baretti: “Abbiamo predisposto l’attività regionale utilizzando il quadro attuale senza snaturare i campionati e con la previsione, sostenuta dalle attuali condizioni generali e dalle recenti aperture anche istituzionali in tema di ripresa dello sport, di poter iniziare la stagione nelle date già previste (dal 13 settembre partenza delle Coppe, dal 27 settembre i campionati). L’auspicio di tutti noi è ovviamente che con questa nuova annata si riesca finalmente a tornare quanto prima, anche nello sport, alla normalità, quella normalità cui aneliamo in ogni campo dopo la pandemia che ha colpito il nostro Paese e più d’ogni altra la nostra Regione”.

Il 24 agosto prossimo sarà convocato il prossimo Consiglio Direttivo che provvederà alla ratifica delle ulteriori richieste di iscrizione delle altre categorie e all’approvazione della composizione dei gironi regionali.

Questa la struttura delle categorie regionali per la stagione 2020/21

Eccellenza 3 gironi a 18 squadre

Promozione 6 gironi a 16 squadre

Prima categoria 4 gironi a 18 squadre

Seconda categoria 24 gironi a 16 squadre

Juniores A 4 gironi a 18 squadre

Juniores B 4 gironi a 16 squadre

U17 elite 2 gironi a 18 squadre

U17 reg. 4 gironi a 18 squadre

U16 4 gironi a 16 squadre

U15 elite 2 gironi a 16 squadre

U15 reg. 5 gironi a 16 squadre

Eccellenza Femminile 1 girone a 16 squadre

Promozione Femminile 2 gironi a 13 squadre

Juniores femminile 1 girone a 14 squadre

Calcio a 5 Serie C1 1 girone a 16 squadre

Calcio a 5 Serie C2 2 gironi a 14 squadre