Calcio dilettanti i campionati regionali 2020/21 partiranno il 27 settembre le coppe il 13 settembre

Calcio dilettanti oggi si è svolta un’importante riunione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lombardo.

Caòcio dilettanti decise anche le date d’iscrizione dei vari tornei e coppe maschili, femminili e a cinque

Si è riunito oggi presso la sede CRL il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lombardo in vista dell’inizio della stagione sportiva 2020/2021 che ufficialmente si è aperta già lo scorso 1 luglio. In particolare sono state definite le modalità di iscrizione ai campionati 20/21. Assodata la totale gratuità dei diritti di iscrizione, garantita congiuntamente dal contributo previsto dalla LND e dal contributo elargito dal CRL, e prevista la rateizzazione delle ulteriori spese di gestione in 4 scadenze fissate all’iscrizione, al 16 novembre, al 21 dicembre e al 22 febbraio 2021, in attesa anche dei previsti ulteriori stanziamenti da parte della FIGC in tema di costi di tesseramenti e assicurazioni, sono stati decisi i periodi di apertura delle iscrizioni al via il 23 luglio e scaglionate nelle settimane successive in base alle varie categorie come segue. Il Consiglio ha inoltre provveduto a delineare le date di inizio dei nuovi campionati: il 13 settembre 2020 per le manifestazioni di Coppa e il 27 settembre per tutti i campionati regionali

CAMPIONATI DATE ISCRIZIONI

23 – 31 Luglio 2020

Eccellenza, Promozione, Coppa Italia

1^ e 2^ categoria, Juniores Regionale Under 19, Under 17 Allievi, Under 16 Allievi e Under 15 Giovanissimi Regionali

23 Luglio – 7 agosto 2020

Coppa Lombardia (relativa alle categorie indicate)

23 Luglio – 7 agosto 2020

3° categoria, 3° categoria Under 21, Juniores Provinciale Under 19,

3° categoria Under 19 – 3° categoria Under 21 Riserve

Coppa Lombardia (relativa alle categorie indicate)

Torneo Amatori

23 Luglio – 14 agosto 2020

Under 16 e Under 17 Allievi –

Under 14 e Under 15 Giovanissimi Provinciali calcio a 11

23 Luglio sino al 4 settembre 2020

CALCIO FEMMINILE CAMPIONATI DATE ISCRIZIONI

Calcio Femminile Eccellenza,

Coppa Italia Femminile Eccellenza

Under 17 Allieve e Under 15 Giovanissime Femminili

Coppa Lombardia (relativa alle categorie indicate)

23 luglio – 31 luglio 2020

Calcio Femminile Promozione , Juniores Femminile Under 19

23 luglio – 7 agosto 2020

Coppa Lombardia (relativa alle categorie indicate)

CALCIO A CINQUE CAMPIONATI DATE ISCRIZIONI

23 luglio – 7 agosto 2020

Calcio a Cinque serie C1 e C2 , Coppa Italia, Coppa Lombardia Calcio a 5 C2

Calcio a 5 serie D

23 luglio- 14 agosto 2020

Coppa Lombardia (relativa alle categorie indicate)

23 luglio – 4 settembre 2020

Calcio a Cinque Under 19

Under 21 Calcio a Cinque

CALCIO A 5 FEMMINILE

23 luglio – 4 settembre 2020

Coppa Lombardia

Calcio a Cinque Allievi Under 17,

Calcio a Cinque Giovanissimi Under 15

23 luglio – 4 settembre 2020

Coppa Lombardia (relativa alle categorie indicate)