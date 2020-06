Calcio dilettanti la proposta del CRL in merito alla chiusura dei campionati lombardi

Calcio dilettanti Comitato Regionale Lombardia ha elaborato le modalità di conclusione della stagione 2019/20.

Il calcio dilettanti si muove per trovare la conclusione più giusta e idonea alla stagione sportiva 2019/20. Ecco perché il Comitato Regionale Lombardia si è riunito per elaborare alcune proposte per la chiusura dei campionati di settore giovanile a gestione regionale che ovviamente interessano da vicino anche molte società che gravitano nella provincia di Como. Il documento con tutte le proposte resta in attesa delle decisioni che saranno prese dai consigli direttivi della FIGC e della LND che sono in programma per settimana prossima.

Questo il comunicato ufficiale del CR Lombardia

In attesa delle determinazioni provenienti dai Consigli Direttivi della FIGC e della LND, che si riuniranno nel corso della prossima settimana, il Comitato Regionale Lombardia ha elaborato la sua proposta per la chiusura dei campionati di settore giovanile a gestione regionale. “Dopo il Consiglio della Lega Dilettanti dello scorso 22 maggio – commenta il presidente del CRL Giuseppe Baretti – abbiamo immediatamente istituito una commissione ad hoc, composta da due consiglieri regionali e due delegati provinciali, per elaborare alcune proposte per definire le modalità di conclusione della stagione in corso. La commissione le ha poi sottoposte sia al consiglio direttivo regionale che a tutti i delegati provinciali della Lombardia e assieme abbiamo optato per un meccanismo premiante che, così come proporremo per i campionati dilettanti, permetta di non veder vanificati gli sforzi delle squadre effettuando le promozioni come da criteri esplicitati coerentemente con quanto previsto dai comunicati ufficiali e al contempo di non svilire ulteriormente un tessuto sociale molto provato dagli accadimenti evitando di procedere a retrocessioni. Ci auguriamo che le nostre istanze possano essere recepite in tutte le sedi”. L’attesa è ora per le decisioni dei Consigli FIGC e LND che dovranno sancire definitivamente le modalità di chiusura stagionale.